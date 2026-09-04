Pod koniec sierpnia funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili działania na terenie jednej z posesji w powiecie chełmińskim. Z ustaleń policjantów wynikało, że może być tam prowadzona profesjonalna uprawa konopi innych niż włókniste.

Podczas przeszukania funkcjonariusze ujawnili łącznie 158 sadzonek konopi znajdujących się na różnym etapie wzrostu oraz ponad 8 kilogramów gotowego do sprzedaży suszu ziela konopi innych niż włókniste. Szacunkowa czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków wynosi około 500 tysięcy złotych.

O profesjonalnym charakterze prowadzonej uprawy świadczyło również wyposażenie zabezpieczone na miejscu. Policjanci ujawnili m.in. specjalistyczne lampy, systemy nawadniające, suszarnię, system wentylacyjny oraz narzędzia wykorzystywane do uprawy i przygotowania narkotyków do dalszej dystrybucji.

W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby – dwóch mężczyzn i kobietę w wieku od 39 do 46 lat. Wśród zatrzymanych było dwóch obywateli Polski oraz obywatel Wielkiej Brytanii.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Chełmnie, gdzie prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił im zarzuty dotyczące przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Chełmnie zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Śledczy zabezpieczyli również mienie należące do podejrzanych. Prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym obejmującym pojazdy oraz gotówkę ujawnioną podczas prowadzonych czynności. Łączna wartość zabezpieczenia majątkowego wyniosła blisko 580 tysięcy złotych.

CBŚP konsekwentnie uderza w narkotykowy biznes.

Likwidacja profesjonalnej plantacji w powiecie chełmińskim to kolejny przykład skutecznych działań Centralnego Biura Śledczego Policji wymierzonych w osoby zajmujące się nielegalną produkcją i dystrybucją narkotyków. Funkcjonariusze CBŚP konsekwentnie rozpoznają i rozbijają miejsca, w których prowadzona jest produkcja środków odurzających, zabezpieczając zarówno same narkotyki, jak i sprzęt wykorzystywany do ich wytwarzania oraz majątek pochodzący z przestępczej działalności. Każda zlikwidowana plantacja i każdy przejęty kilogram narkotyków oznaczają ograniczenie ich dostępności na czarnym rynku i realne uderzenie w przestępczy proceder.