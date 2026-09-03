Słuchajcie, to co odwalił ostatnio Wojewódzki trzeba maksymalnie nagłośnić. Zwłaszcza, że ta jedna scenka pokazuje całą prawdę o tej naszej "lepszej", "postępowej", "wielkomiejskiej elytce".

W ostatniej swojej rozmowie Wojewódzki dopytuje Chajzera, człowieka naprawdę nue z mojej bajki, o kwestie nałogów. Chajzer zaczyna tłumaczyć Wojewódzkiemu, jak poważny to jest problem, jakie tragedie się za nim kryją. Jakie cierpienie, zło, krzywda ludzi wokół.

A co na to Wojewódzki?

"Huehuehue gugug a byłeś pod.wpływem środków odurzających, jak stwierdziłeś, że Nawrocki to Twój Prezydent?"

Serio.

W sensie to jest już nie do uwierzenia, ten melanż durnoty z najgorszym chamstwem.

I już pomijam to, że tak, Kubusiu, Nawrocki to Twój Prezydenr, tak jak Trzaskowski byłby moim Prezydentem, bo na tym właśnie polega demokracja, system, na który jesteś zbyt głupi (co zresztą ładnie wytłumaczył Ci Chajzer).

Pomijam to, że typ taki jak Ty, który nie wie, kiedy był Chrzest Polski, ani skąd się wziął napis z bramy w Auschwitz, mógłby wziąć na wstrzymanie, jeśli chodzi o tego typu deklaracje i robienie z siebie autorytetu...

Ale zwróćcie uwagę na niesamowity prymitywizm tego. Poziom jakiegoś intelektualnego menela. Huehuehue byłeś naćpany, hehehe. No co za polot, co za błyskotliwość.

Jakie to słabe, głupie, żenujące.

A przy okazji- jak gdzieś ten typ ma uczucia innych, jak powiewa mu czyjaś krzywda. Mordy sobie ta elita raz po raz wyciera empatią I tolerancją a na koniec dnia takie zwyczajne, małe świństwo. Takie najtańsze.

A wiecie, że na koniec Kubuś stwierdził łaskawie, że "OK, to jest Prezydent TEGO kraju". No tak, już slowo "NASZEGO" nie mogło przejść przez usta tego pajaca.

To jest ostateczna prawda o tej "Uśmiechniętej Elycie". Żadnych zasad, świętości, uczuć, żadnej myśli, refleksji, ale też, powtarzam to, żadnych poglądów politycznych. Tylko ślinienie się do Tuska i hejt na jego wrogów.

Więc proszę pamiętajcie, za każdym razem, kiedy jakiś autorytet się nadmie i zacznie opowiadać o polskim plebsie i ciemnogrodzie. Pamiętajcie, że oni nie tylko nie są lepsi od Was. Oni są gorsi. Głupsi, bardziej sfanatyzowani, chamscy, prymitywniejsi...

A teraz dodajmy to, że Wojewódzki prowadził i reklamował biznes z Palikotem, w wyniku którego oszukano dziesiątki tysięcy Polaków (oczywiście włos mu z głowy za to nie spadł) oraz jest typem, który cyka sobie takie fotki, jak ta poniżej, żeby pokazać, jaki to jest cool, fajny i lepszy od plebsu.

Czy jest lepszy dowód na to, że ta nasza uśmiechnięta elita to banda pajaców, od których każdy normalny i przyzwoity człowiek powinien trzymać się jak najdalej?

Ale to też dowód na to, że takie Kubusie Wojewódzkie będą wierne Tuskowi do końca świata i jeden dzień dłużej. Bo gdy tylko jego zabraknie, oni sami znajdą się tam, gdzie powinni. Na śmietniku debaty publicznej.

Dawid Wildstein