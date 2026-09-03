Do zdarzenia doszło w piątek, 28 sierpnia 2026 r. na drodze ekspresowej S17 w Trojanowie. Policjanci ruchu drogowego, wchodzący w skład grupy Speed, namierzyli kierowcę BMW, który jechał z prędkością 147 km/h, ignorując przepisy. Funkcjonariusze nadali komunikat, nakazujący jazdę za radiowozem.

Kierowca początkowo udawał, że podporządkuje się poleceniom, lecz przy wyjeździe z trasy odbił kierownicą, gwałtownie przyspieszył i rzucił się do ucieczki w kierunku Lublina. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg.

Podczas ucieczki kierowca BMW rażąco łamał przepisy – jechał z nadmierną prędkością, nie sygnalizował manewrów, wyprzedzał pasem wyłączonym z ruchu i stwarzał poważne zagrożenie dla innych kierowców. Po kilku kilometrach zjechał na drogę lokalną, wjechał w pole, porzucił auto i zaczął uciekać pieszo.

Policjanci nie odpuścili. Dogonili go i zatrzymali. Ku ich zaskoczeniu okazało się, że kierowcą był… 16‑letni mieszkaniec Wrocławia. Badanie wykazało, że znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Miał w organizmie 0,27 promila. Nastolatek przyznał, że uciekał, bo nie miał prawa jazdy, a chciał dojechać do Lublina, by tam ułożyć sobie życie. Podróżował z 21‑letnią partnerką, która również wcześniej piła alkohol.

W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że BMW należało do 21‑latki. Kobieta posiadała sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. To ona udostępniła auto nieletniemu.

To nie koniec przewinień. Policjanci ustalili, że tablice rejestracyjne znajdujące się na BMW pochodziły z innego pojazdu.

16‑latek za liczne wykroczenia i przestępstwa odpowie przed sądem. Kobieta zaś poniesie konsekwencje prawne za udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej wymaganych uprawnień.