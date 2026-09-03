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Sikorski krytykował Nawrockiego. Mocny wpis Przydacza

„W tych samych okolicznościach prawnych prezydent Duda podpisał 24 moje wnioski a prezydent Nawrocki ani jednego. Bo mu się nie podoba czyjeś pochodzenie albo poglądy. Wszyscy kandydaci mają pozytywną opinię kontrwywiadu i sejmowej komisji spraw zagranicznych. Cierpliwie czekamy aż Pan Prezydent zrozumie, że jeszcze nie jest królem” – napisał w ubiegłą środą Radosław Sikorski. Teraz szefowi MSZ mocno odpowiedział Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, najwidoczniej mając na myśli właśnie wcześniejsze pretensje.

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Marcin Przydacz, Radosław Sikorski
Marcin Przydacz, Radosław Sikorski · fot. Gov.pl (Wikipedia), CC BY 3.0 pl / Sejm_RP (Wikipedia), CC BY 4.0

Marcin Przydacz opublikował na x.com zdjęcie, na którym widzimy dokumenty, jakie do Kancelarii Prezydenta RP miało przesłać MSZ:

„Panie Ministrze, jeśli pyta Pan o opinię Prezydenta RP w sprawie kandydata na stanowisko kierownika placówki, to uprzejma prośba, aby następnym razem wyrażał się Pan nieco jaśniej”.

Dalej dodał, ironizując na temat jakości dokumentu:

„Podpowiedź na przyszłość: załączana kopia zdjęcia kandydata nie powinna być wykonywana techniką chiaroscuro”.

Poniżej załączamy wspomniany wpis Szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.

 

 

Źródło: dam/x.com

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