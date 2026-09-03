Sikorski krytykował Nawrockiego. Mocny wpis Przydacza

Marcin Przydacz opublikował na x.com zdjęcie, na którym widzimy dokumenty, jakie do Kancelarii Prezydenta RP miało przesłać MSZ:
„Panie Ministrze, jeśli pyta Pan o opinię Prezydenta RP w sprawie kandydata na stanowisko kierownika placówki, to uprzejma prośba, aby następnym razem wyrażał się Pan nieco jaśniej”.
Dalej dodał, ironizując na temat jakości dokumentu:
„Podpowiedź na przyszłość: załączana kopia zdjęcia kandydata nie powinna być wykonywana techniką chiaroscuro”.
Poniżej załączamy wspomniany wpis Szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.
Panie Ministrze @sikorskiradek, jeśli pyta Pan o opinię Prezydenta RP w sprawie kandydata na stanowisko kierownika placówki, to uprzejma prośba, aby następnym razem wyrażał się Pan nieco jaśniej.
Podpowiedź na przyszłość: załączana kopia zdjęcia kandydata nie powinna być… pic.twitter.com/LdmipMzkiq
— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) September 2, 2026
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