Sikorski krytykował Nawrockiego. Mocny wpis Przydacza

Marcin Przydacz opublikował na x.com zdjęcie, na którym widzimy dokumenty, jakie do Kancelarii Prezydenta RP miało przesłać MSZ:

„Panie Ministrze, jeśli pyta Pan o opinię Prezydenta RP w sprawie kandydata na stanowisko kierownika placówki, to uprzejma prośba, aby następnym razem wyrażał się Pan nieco jaśniej”.

Dalej dodał, ironizując na temat jakości dokumentu:

„Podpowiedź na przyszłość: załączana kopia zdjęcia kandydata nie powinna być wykonywana techniką chiaroscuro”.

Poniżej załączamy wspomniany wpis Szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.