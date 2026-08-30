O tym mówi w specjalnym wywiadzie gość "Gazety Gdańskiej", prof. Andrzej NOWAK "Sierpień 80: zobaczyliśmy siebie nawzajem jako naród".



Dyrektor gdańskiego oddziału IPN, dr Marek SZYMANIAK przypomina ideały Sierpnia w artykule "O co naprawdę walczyli strajkujący w 1980 roku?'



Z kolei o 21 postulatach, symbolu wartości i kultury, w tekście "Światowe dziedzictwo spisane na sklejce" pisze dr hab. Daniel WICENTY, prof. UG.



"Wtajemniczeni, w tym Lech Wałęsa, twierdzą, że gdyby nie "Borówa" strajku i Wałęsy, by nie było - o genezie strajku 1980 roku mówi jego inicjator Jerzy BOROWCZAK.



Z kolei inny jego uczestnik, Zenon KWOKA, w tekście "Walka o Solidarność" opowiada o kulisach strajku i negocjacji, zauważa, że "każda rewolucja ma swoich bohaterów i tworzy własne mity". I uzasadnia, że "między bajki można włożyć mit "bohaterskiej tramwajarki". To Stanisław Kinal w zajezdni w Gdańsku-Wrzeszczu i Marian Posyniak w zajezdni przy ul. Karola Marksa, teraz gen. Hallera, zablokowali wyjazd tramwajów i autobusów na trasy. Tramwaj prowadzony przez Henrykę Krzywonos stanął wyłącznie z powodu odłączenia prądu na podstacji przy operze.



"O to co nam zostało z Sierpnia" redakcja pyta Krzysztofa DOŚLĘ, szefa gdańskiej "S", który zauważa, że brak debat, uniemożliwianie dyskusji, choćby przez blokowanie referendum, jest wbrew wolności, o którą upomniano się w Sierpniu 80.

Kazimierz SMOLIŃSKI, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w swoim felietonie zastanawia się "Co pokolenie Sierpnia może powiedzieć młodym Polakom?" I uznaje, że najlepszym pomnikiem "Solidarności" jest wolna Polska, a kolejne pokolenia niechby potrafiły te wolność mądrze wykorzystać.



"Nadzieja szła z Gdańska" to osobista impresja filozofki i dziennikarki, działaczki "S", wiceprzewodniczącej KRRiT, Teresy BOCHWIC.



"Jak rodziła się "Solidarność" na Politechnice Gdańskiej? przypomina w obszernym tekście dr Piotr ABRYSZEŃSKI z gdańskiego oddziału IPN, a dr Jan HLEBOWICZ, też IPN w Gdańsku, przywołuje inicjatywę socjologa, wykładowcy Akademii Medycznej, prof. Marka Latoszka, który ogłosił konkurs na pamiętniki strajkujących robotników i ich rodzin.



W tym wydaniu gazety także przypomnienie o 46. mszy św. przy pomniku poległych Obrońców Poczty Polskiej, która w 87 rocznice napadu Niemiec na Polskę odbędzie się 1 września o godz.14.



I coś ze świata sportu: "Skrzaty wzięły SKT" - sopocki klub o 136.letniej tradycji dochodzi do siebie po latach walki o przetrwanie, którą wydał stowarzyszeniu znany sopocki demokrata, Jacek Karnowski.



Partnerem wydania "Gazety Gdańskiej" - "Gdański Sierpień-Polskie Lato" był Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku.