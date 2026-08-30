Andrzej Wielowieyski urodził się 16 grudnia 1927 roku w Warszawie. W czasie niemieckiej okupacji walczył z oddziale partyzanckim Armii Krajowej. Po wojnie ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1961 roku rozpoczął pracę w redakcji miesięcznika „Więź”, którą kontynuował do 1978 roku. Przez wiele lat był związany z Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

- „Ludzie skrzykują się pod pewnymi wyraźnymi znakami. Dla mnie KIK to była niezależność ruchu katolickiego, związek z Kościołem, udział w reformie soborowej i jednocześnie w odrodzeniu narodowym”

- mówił o początkach tego stowarzyszenia w wywiadzie dla „Więzi”.

W 1980 roku został ekspertem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, a później doradcą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W latach 1981-1985 zasiadał w Prymasowskiej Radzie Społecznej. U schyłku komunizmu współpracował z katolickimi redakcjami, m.in. z „Gościem Niedzielnym”. W 1983 roku został doradcą Lecha Wałęsy, a w 1988 roku współorganizował Komitet Obywatelski „Solidarność”. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu.

W wolnej Polsce zaangażował się w życie polityczne. Był senatorem, posłem i posłem do Parlamentu Europejskiego. W 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Orderem Orła Białego.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

A światłość wiekuista niechaj Mu świeci

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym

Amen!