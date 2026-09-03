W zapowiedzi wydarzenia wspomniane muzeum informuje, że Wolińska to:

„[…] prokuratorka wojskowa zaangażowana w stalinowski aparat represji. Żydówka, która przeżyła Zagładę. Komunistka, która po wojnie uwierzyła w możliwość zbudowania bardziej sprawiedliwego świata. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci historii PRL”.

W książce, w której opowiedziano zarówno o Wolińskiej, jak i jej mężu, Włodzimierzu Brusie:

„Autorka rekonstruuje historię dwojga ludzi, których połączyły miłość, doświadczenie Zagłady i fascynacja komunizmem. Nie pomija ich uwikłania w system, ale przygląda się również temu, jak po latach powstawała ich «czarna legenda» i jak na pamięć o nich wpływały antykomunizm, antysemityzm i polityczne spory o przeszłość”.

Pada pytanie, czy próba zrozumienia to usprawiedliwienie i czy:

„[…] potrafimy opowiadać o ludziach uwikłanych w historię bez dzielenia ich wyłącznie na winnych i niewinnych?”.

Z taką wizją nie godzi się wspomniana Młodzież Wszechpolska, której działacze postanowili zareagować i zablokować wydarzenie, pojawiając się na nim z transparentem przypominającym prawdę na temat stalinowskiej prokurator. Wspomniany już Marcin Osowski informując o działaniach, napisał:

„Nasi działacze zostali fizycznie zaatakowani przez «tolerancyjną» publikę. Ponadto usłyszeliśmy, że jesteśmy «narodowo-katolickimi kurwami» oraz że powinno się nas zamknąć w sali i… «zagłodzić».

To, delikatnie rzecz ujmując, dość niestosowne słowa, biorąc pod uwagę miejsce prelekcji”.

Dodał, że działacze mimo fizycznego ataku na nich, skutecznie zażegnali zagrożenie.