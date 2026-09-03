W zapowiedzi wydarzenia wspomniane muzeum informuje, że Wolińska to:
„[…] prokuratorka wojskowa zaangażowana w stalinowski aparat represji. Żydówka, która przeżyła Zagładę. Komunistka, która po wojnie uwierzyła w możliwość zbudowania bardziej sprawiedliwego świata. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci historii PRL”.
W książce, w której opowiedziano zarówno o Wolińskiej, jak i jej mężu, Włodzimierzu Brusie:
„Autorka rekonstruuje historię dwojga ludzi, których połączyły miłość, doświadczenie Zagłady i fascynacja komunizmem. Nie pomija ich uwikłania w system, ale przygląda się również temu, jak po latach powstawała ich «czarna legenda» i jak na pamięć o nich wpływały antykomunizm, antysemityzm i polityczne spory o przeszłość”.
Pada pytanie, czy próba zrozumienia to usprawiedliwienie i czy:
„[…] potrafimy opowiadać o ludziach uwikłanych w historię bez dzielenia ich wyłącznie na winnych i niewinnych?”.
Z taką wizją nie godzi się wspomniana Młodzież Wszechpolska, której działacze postanowili zareagować i zablokować wydarzenie, pojawiając się na nim z transparentem przypominającym prawdę na temat stalinowskiej prokurator. Wspomniany już Marcin Osowski informując o działaniach, napisał:
„Nasi działacze zostali fizycznie zaatakowani przez «tolerancyjną» publikę. Ponadto usłyszeliśmy, że jesteśmy «narodowo-katolickimi kurwami» oraz że powinno się nas zamknąć w sali i… «zagłodzić».
To, delikatnie rzecz ujmując, dość niestosowne słowa, biorąc pod uwagę miejsce prelekcji”.
Dodał, że działacze mimo fizycznego ataku na nich, skutecznie zażegnali zagrożenie.
Teraz- Muzeum POLIN.@MWszechpolska przerwała spotkanie wybielające postać Heleny Wolińskiej- Żydówki, stalinowskiej prokurator, która brała udział w skazaniu https://t.co/f5g8FAkO0N. generała Augusta Fieldorfa „Nila”.
Nasi działacze zostali fizycznie zaatakowani przez… pic.twitter.com/DKEPVzOq67
— Marcin Osowski (@MarcinOsowski2) September 2, 2026
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