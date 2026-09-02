Zaorski został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy doprowadzi go do Prokuratury Krajowej w Katowicach. Sam Zaorski powiedział zgromadzonym przed budynkiem dziennikarzom, że jest w tej sprawie poszkodowany.

Prokuratura Generalna poinformowała dzisiaj o trzech kolejnych zatrzymaniach w sprawie Zondacrypto.

„Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwie osoby – J.W. oraz A.P. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali natomiast R.Z.” – głosi komunikat prokuratury.

Waldemar Żurek powiedział podczas konferencji prasowej, że zatrzymani mogą mieć informacje nt. zaginięcia Sylwestra Suszka.

W środę na polecenie prokuratury policjanci zatrzymali trzy osoby ws. Zondacrypto. W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Według ministra Waldemara Żurka, zatrzymani mają kluczowe informacje na temat tej afery Zondacrypto, m.in. dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela jej poprzedniczki Zondacrypto, giełdy BitBay.

Z kolei sam zatrzymany Zaorski twierdzi, że jest w tej sprawie poszkodowany.