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Apelacja „Jaszczura”. Sąd obniża karę

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał kontrowersyjnego youtubera i działacza politycznego Wojciecha Olszańskiego ps. „Jaszczur” winnym nawoływania do nienawiści wobec Żydów. Obniżył jednak wymiar kary.

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Wojciech Olszański ps. Jaszczur
Wojciech Olszański ps. Jaszczur · fot. screenshot YouTube

Przewodniczący sędzia Rafał Ryś, odczytując wyrok, wskazał że Olszański „publicznie nawoływał do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej z powodu ich przynależności narodowej, przypisując im negatywne cechy, wrogie i podstępne intencje oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej obywateli polskich, przedstawiając te osoby jako wrogów Polski zasługujących na śmierć”.

W związku z tym Sąd Apelacyjny w Gdańsku wymierzył karę roku i sześciu miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej i kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

Oznacza to, że wymiar kary wobec kontrowersyjnego youtubera i działacza politycznego został obniżony w stosunku do kary, jaką wymierzył mu orzekający w I instancji Sąd Okręgowy w Toruniu. 

W I instancji Olszański został bowiem skazany na karę dwóch lat ograniczenia wolności. 

Sąd odwoławczy utrzymał w mocy pozostałą część wyroku sądu I instancji. Olszański jest zobowiązany do podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie wyciągu z sentencji wyroku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Toruniu na okres 3 miesięcy.

Olszański został zwolniony od kosztów sądowych postępowania w obydwu instancjach. 

Sam skazany po ogłoszeniu orzeczenia zapewnił, że „otrzymał wyrok i go wykona”.

Źródło: fronda.pl

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