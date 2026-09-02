Prezydent USA: zamiast cieśniny Ormuz „cieśnina Trumpa”

„Teraz, kiedy mamy ją pod kontrolą USA, czy powinniśmy zmienić nazwę cieśniny Ormuz na CIEŚNINĘ TRUMPA???” – zapytał prezydent w krótkim wpisie na platformie społecznościowej Truth Social. „Tak jak sama Ameryka, byłaby ona »gorętsza« niż kiedykolwiek wcześniej!” – dodał.

Tradycyjnie już wszystkim gapiom podziękował za „uwagę poświęconą tej kwestii”.

Trump nie rozwinął tej myśli, więc jego słowa zapewne należy uznać za żart. Amerykański prezydent wielokrotnie udowodnił jednak, że jest gotowy do bardzo niestandardowych działań. Z kolei zmiany nazw geograficznych stają się powoli znakiem rozpoznawczym jego drugiej kadencji na stanowisku prezydenta USA.

W pierwszej kolejności Trump, na fali sporu z Meksykiem, przemianował Zatokę Meksykańską na „Zatokę Amerykańską” – czym spowodował z kolei spór z gigantami cyfrowymi, jak Google. Serwis ten nie chciał zmienić nazwy tego akwenu w aplikacji Google Maps.

Niedawno zaś w ramach wojny celnej z Kanadą Trump zmienił nazwę Jeziora Ontario na „Jezioro Ameryka”. Tutaj cyfrowe koncerny były już znacznie bardziej spolegliwe, wobec czego amerykańscy użytkownicy Google Maps, a także iPhone’ów nie zobaczą już Jeziora Ontario na swoich mapach. Zamiast tego widzieć będą Jezioro Ameryka.

W sprawie Iranu Trump regularnie powtarza zaś, że kraj ten został unicestwiony, a z jego sił zbrojnych nie zostało nic. Wojny jednak w dalszym ciągu nie można uznać za zakończoną.