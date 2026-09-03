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Rosja

Rosjanie mieli uderzyć w Danii. W porę odkryto ich plan

Szef kontrwywiadu w duńskiej służbie wywiadu wewnętrznego i bezpieczeństwa Emil Graesholm przekazał, że celem rosyjskich działań sabotażowych miały być przedsiębiorstwa z sektora obronnego. Plany na szczęście w porę udało się wykryć.

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Rosja, agent
Rosja, agent · fot. Ilustracyjne, Pixabay - kolaż

„Głównym celem jest powstrzymanie konkretnych dostaw na potrzeby ukraińskiej obronności” – powiedział w rozmowie z duńskim dziennikiem „Berlingske”.

Dodał przy tym, że drugim celem było zastraszenie Duńczyków, by przestali wspierać Ukrainę i nie rozbudowywali własnego potencjału obronnego. Graesholm wyjaśnił, że poinformowanie opinii publicznej o takim zagrożeniu okazało się konieczne biorąc pod uwagę wybór celów i poczynione przygotowania.

W związku z doniesieniami, firmy z branży zbrojeniowej zostały wezwane do zaostrzenia środków bezpieczeństwa.

Źródło: dam/PAP

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