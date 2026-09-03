– On by to zrobił. Ja tego chcę, ale chcę to zrobić, kiedy będziemy gotowi, by zawrzeć układ pokojowy – powiedział Trump, pytany o możliwość kolejnego szczytu z rosyjskim przywódcą.

Prezydent USA dodał, że zależy mu na dobrych relacjach zarówno z Rosją, jak i Ukrainą.

– Chcę mieć dobre stosunki z Rosją i Ukrainą, bo byłoby to dobre dla biznesu – stwierdził.

„Nowy impuls energii” w rozmowach

Trump ocenił, że jednym z problemów utrudniających zawarcie porozumienia pozostają osobiste napięcia między Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Mimo to uznał, że w rozmowach pojawił się „nowy impuls energii” i że strony mogą być bliżej porozumienia niż wcześniej.

Według Kremla możliwe jest także spotkanie Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga podczas listopadowego szczytu APEC w Shenzhen. Biały Dom nie potwierdził dotąd tych informacji.

Trump odniósł się również do wojny z Iranem i stwierdził, że także ten konflikt może zakończyć się „całkiem wkrótce”.

– Reżim staje się coraz słabszy z dnia na dzień i w pewnym momencie nie będzie już mógł tak łatwo strzelać do ludzi. Myślę, że ludzie nie będą długo tego tolerować – ocenił.