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Polityka

Berek z pozytywną opinią komisji. W piątek decyzja Sejmu

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ostateczne głosowanie w Sejmie ma odbyć się w piątek, 4 września.

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Maciej Berek
Maciej Berek · fot. Screenshot - YouTube

Berek to jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska. Premier, informując o jego odejściu z rządu, określił go swoją „prawą ręką”.

Tusk: „Miejcie do mnie pretensje”

Kandydatura Berka budzi kontrowersje również wśród części koalicjantów, którzy przypominają przedwyborcze zapowiedzi „odpolitycznienia” Trybunału Konstytucyjnego.

– Biorę na siebie odpowiedzialność za to, że niektórzy mogą czuć się i czują się rozczarowani, bo przecież byłych ministrów miało nie być. Ja rozumiem tę zasadę, sam jestem do niej przekonany – mówił Donald Tusk 13 sierpnia.

Premier zaapelował jednocześnie o poparcie kandydatury Berka.

– Miejcie do mnie pretensje, ale pomóżcie nam uzdrowić sytuację w Trybunale. I to jest kwestia najbliższych tygodni. Musimy to zrobić i ja się nie cofnę – oświadczył.

Jeśli Berek zostanie wybrany, będzie musiał złożyć ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim.

Wszystko odbywa się wokół skandalicznych słów Tuska o obsadzeniu Trybunału Konstytucyjnego „swoimi sędziami”.

Źródło: mp/DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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