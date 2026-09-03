Berek z pozytywną opinią komisji. W piątek decyzja Sejmu

Berek to jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska. Premier, informując o jego odejściu z rządu, określił go swoją „prawą ręką”.

Tusk: „Miejcie do mnie pretensje”

Kandydatura Berka budzi kontrowersje również wśród części koalicjantów, którzy przypominają przedwyborcze zapowiedzi „odpolitycznienia” Trybunału Konstytucyjnego.

– Biorę na siebie odpowiedzialność za to, że niektórzy mogą czuć się i czują się rozczarowani, bo przecież byłych ministrów miało nie być. Ja rozumiem tę zasadę, sam jestem do niej przekonany – mówił Donald Tusk 13 sierpnia.

Premier zaapelował jednocześnie o poparcie kandydatury Berka.

– Miejcie do mnie pretensje, ale pomóżcie nam uzdrowić sytuację w Trybunale. I to jest kwestia najbliższych tygodni. Musimy to zrobić i ja się nie cofnę – oświadczył.

Jeśli Berek zostanie wybrany, będzie musiał złożyć ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim.

Wszystko odbywa się wokół skandalicznych słów Tuska o obsadzeniu Trybunału Konstytucyjnego „swoimi sędziami”.