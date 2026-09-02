Badanie przeprowadził Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na próbie 1090 osób. Resort wyników sam nie opublikował. Dotarła do nich dopiero Wirtualna Polska po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji.

Z sondażu wynika też, że aż 73 proc. ankietowanych uważa, iż praca artystyczna powinna podlegać takim samym prawom jak każda inna praca. Tylko 8 proc. było przeciwnego zdania.

Jeszcze w innym pytaniu 46 proc. badanych sprzeciwiało się dopłatom do składek dla innych grup zawodowych o niskich lub nieregularnych dochodach, takich jak drobni przedsiębiorcy czy freelancerzy. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 27 proc.

Resort widzi sprzeciw, ale promuje projekt za publiczne pieniądze

Najbardziej znamienne jest jednak to, że mimo wyraźnie negatywnego odbioru społecznego Ministerstwo Kultury nie tylko nie wycofało projektu, ale zaczęło go aktywnie promować.

Osoba z otoczenia minister Marty Cienkowskiej przyznała w rozmowie z WP:

– Wyniki nie są dla nas jakieś superdobre.

To wyjątkowo łagodne określenie sytuacji, w której niemal trzy razy więcej badanych sprzeciwia się pomysłowi niż go popiera.

Mimo tego w sierpniu resort rozpoczął kampanię „Świat bez artystów”. Za produkcję spotów zapłacono 3,6 tys. zł, a za emisję około 57 tys. zł. Łącznie oznacza to ponad 60 tys. zł wydanych z publicznych pieniędzy na promocję rozwiązania, które w badaniu zamówionym przez samo ministerstwo nie ma społecznego poparcia.

To rodzi zasadnicze pytanie: po co rząd pyta obywateli o zdanie, skoro gdy odpowiedź jest nie po jego myśli, po prostu ją ignoruje?

WP zapytała ministerstwo, czy badanie miało służyć ocenie, czy projekt należy wycofać w razie niskiego poparcia. Resort nie odpowiedział wprost. Zamiast tego przypomniał, że za dalszymi pracami nad ustawą opowiedziały się kluby koalicyjne, a podczas wysłuchania publicznego poparli ją przedstawiciele środowisk artystycznych.

W praktyce oznacza to, że opinia zainteresowanej grupy i zaplecza politycznego waży dla ministerstwa więcej niż stanowisko większości badanych obywateli.

Warto też przypomnieć, że wcześniej w badaniu United Surveys by IBRiS dla WP aż 54,6 proc. respondentów uważało, że Marta Cienkowska powinna zostać zdymisjonowana po przedstawieniu projektu.