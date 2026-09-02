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Polityka

Niechlujstwo czy komusza prowokacja? Czarzasty miesza Zondacrypto z „morderstwem” i wetami Nawrockiego

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty połączył dziś sprawę Zondacrypto z prezydenckimi wetami, przepływami pieniędzy, łapówkami, a nawet „morderstwem”. Problem w tym, że śledztwo dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka nadal trwa i – jak wynika z dostępnych informacji – prokuratura nie przesądziła, że doszło do zabójstwa.

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Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty · fot. Screenshot - YouTube/wPolsce24

Podczas konferencji prasowej w Sejmie Czarzasty mówił:

– Trzy weta prezydenckie w tej sprawie, to tak naprawdę sprawa, którą ująłbym tak – od morderstwa do prezydenckie weta. Wszystko w tej opowieści można zamieścić – przekazywanie środków posłom, przekazywanie środków na imprezy, kampanię prezydencką Karola Nawrockiego i imprezy partyjne PiS, przekazywanie łapówek, zegarki, zorganizowana przestępczość wokół tej sprawy.

To bardzo daleko idące zestawienie, zwłaszcza że postępowania dotyczące Zondacrypto i zaginięcia Suszka są nadal prowadzone, a ustalenia organów ścigania nie dają podstaw do przedstawiania „morderstwa” jako przesądzonego faktu.

Czarzasty i Tusk mówią o „morderstwie”, choć śledztwo trwa

Podobnej retoryki użył wcześniej Donald Tusk.

– Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że – jak wiecie – w historii Zondacrypto mamy zabójstwo – mówił premier podczas posiedzenia rządu.

Tymczasem śledztwo dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka zostało połączone z postępowaniem prowadzonym w sprawie działalności giełdy Zondacrypto, jednak – według przytoczonych informacji – prokuratura nie stwierdziła dotąd, że doszło do zabójstwa.

W ostatnich dniach sprawa ponownie nabrała tempa. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił o „przełomie” w śledztwie, nowych dowodach i osobach gotowych do współpracy. W ubiegłym tygodniu zatrzymano i aresztowano prezesa PKOl Radosława Piesiewicza.

Jednocześnie pojawiają się kolejne informacje o relacjach polityków i prawników z Przemysławem Kralem, szefem Zondacrypto. Roman Giertych potwierdził, że wraz z Jackiem Dubois reprezentuje Krala jako obrońca.

W Sejmie spór wokół Zondacrypto łączy się również z ustawą dotyczącą rynku kryptowalut, do której prezydent Karol Nawrocki zgłosił weto. Opozycja domaga się powołania komisji śledczej. Rozwój Plus przedstawił projekt jej powołania, natomiast PiS zapowiada własny pomysł – komisję zaufania publicznego złożoną z ekspertów.

Wypowiedzi Czarzastego i Tuska pokazują jednak, że polityczna narracja wokół afery zaczyna wyprzedzać ustalenia śledczych. Używanie słowa „morderstwo” w sytuacji, gdy nie zostało ono potwierdzone przez prokuraturę, może tworzyć w opinii publicznej obraz przesądzonego faktu tam, gdzie nadal istnieją jedynie hipotezy i prowadzone postępowania.

To nie pierwszy polityczny „wyrok” przed ustaleniem faktów. 

Źródło: mp/Niezalezna.pl, X, Fronda.pl

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