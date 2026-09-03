– Pierwsze linie zaczęły zawieszać loty do rosyjskich portów – powiedział Zełenski, określając decyzje przewoźników jako „logiczną reakcję” na zagrożenia związane z wojną.

Według danych przytaczanych przez Reutersa w środę na lotnisku Szeremietiewo odwołano 21 lotów, a 235 było opóźnionych. Na Wnukowie odwołano 22 rejsy, a 94 miały opóźnienia.

Przewoźnicy reagują na rosnące ryzyko

Wśród linii, które odwołały część połączeń, znalazły się m.in. Pegasus Airlines, Turkish Airlines, Flydubai, Nesma Airlines, Shirak Avia, Kuwait Airways i Somon Air.

Dzień wcześniej Zełenski ostrzegał, że nad Rosją będzie operować coraz więcej ukraińskich dronów.

– Będzie po prostu tyle dronów, że trzeba brać to pod uwagę – mówił.

Kijów podkreśla, że nie atakuje samolotów cywilnych i chce uniknąć przypadkowych ofiar. Ukraina formalnie zwróciła się także do ICAO, wskazując na zagrożenia dla cywilnego ruchu lotniczego w rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

Większość europejskich i amerykańskich linii lotniczych nie korzysta z rosyjskiej przestrzeni powietrznej od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Nadal latają tam jednak przewoźnicy m.in. z Turcji, Chin i państw Zatoki Perskiej.