Koniec wojny na Ukrainie? Oto, co powiedział Putin

Rosyjski przywódca w stolicy Kirgistanu stwierdził, że nie chodzi o zamrożenie konfliktu, ale jego całkowite zakończenie:

„[…] jesteśmy gotowi zaangażować się w ten proces negocjacyjny z każdym, kto wyrazi taką wolę”.

Pytanie tylko, czy ktokolwiek wierzy słowom Putina. Reuters zaznacza, że to najbardziej szczegółowa wypowiedź rosyjskiego przywódcy na temat wojny na Ukrainie od wielu tygodni. W rozmowie z dziennikarzami Putin przyznał też, że ataki dronowe Ukrainy wymierzone w Rosję spowodowały wiele szkód. Dodał jednak, że na polu bitwy Rosja wciąż się posuwa, a on sam nie ma wątpliwości co do tego, że „wróg się złamie”.

Zapewniający o chęci zakończenia wojny, Putin jednocześnie poinformował o kontynuowaniu natarcia w kierunku Słowiańska i Kramatorska oraz przygotowaniach do zmasowanych ataków wymierzonych w infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Z kolei informacje o nowej fali mobilizacji w Rosji ocenił jako „kompletne bzdury” i atak informacyjny wymierzony w Rosję.