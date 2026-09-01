Na nagranie z wystąpienia Władimira Putina do uczniów i studentów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego uwagę zwrócił niezależny portal The Moscow Times. Mimo zasłaniania przez Putina lewej ręki prawą, widać na niej ciemną plamę. Dziennikarze zaznaczają, że taka sama była widoczna na nagraniu z życzeniami dla górników sprzed dwóch dni.

W ocenie lekarza z moskiewskiego pogotowia, z którym rozmawiali dziennikarze, może to być „trzydniowy krwiak po zastrzyku”. Również udzielający komentarza portalowi anestezjolog wskazuje na efekt „nieostrożnej iniekcji”. Kolejny lekarz, tym razem kardiolog zwrócił z kolei uwagę, że dłoń nie jest standardowym miejscem do wkłucia. Iniekcję w dłoń wykonuje się, kiedy na przykład żyły w okolicy łokcia były wcześniej wielokrotnie nakłuwane lub gdy potrzebne jest szybkie podanie leku.