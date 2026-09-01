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Polska

„Nieprawidłowości na każdym szczeblu”. Raport NIK miażdży rząd Tuska

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat reakcji państwa na powódź z 2024 roku. To druzgoczący dla rządu Donalda Tuska dokument, w którym wykazano nieprawidłowości w zarządzaniu kryzysowym na każdym szczeblu.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)

Tragiczne obrazy z zalanych miejscowości w pamięci Polaków z 2024 roku łączą się z obrazkami z transmitowanych w mediach posiedzeń sztabu kryzysowego, na których nieogolony, ubrany w stylu prezydenta Ukrainy premier Donald Tusk występował w roli bohatera, karcąc urzędników. Jak tymczasem rzeczywiście wyglądało zarządzanie kryzysem w wydaniu obecnej władzy? Pokazuje to najnowszy raport NIK, w którym wskazano na nieprawidłowości na szczeblach centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

Przykładem jest działalność Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które w dniach 11-15 września 2024 roku wysyłało alerty o tej samej treści do jedenastu województw, bez różnicowania zagrożenia. Wskazano też na Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, który nie zapewnił odpowiedniego poziomu zażądania kryzysowego, wskutek czego mieszkańcy nie zostali ostrzeżeni o zagrożeniu. Zawodziły też samorządy. Starostwo powiatowe w Nysie nie miało aktualnego Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego, a starostwo w Kłodzku nie zapewniło wyposażenia i utrzymania magazynu przeciwpowodziowego. 

- „Raport NIK o powodzi to miazga. Po nim powinno polecieć pół rządu i powinny posypać się głowy a administracji. Akt oskarżenia dla bieda-państwa”

- podsumował red. Tomasz Grodecki z Niezależna.pl 

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