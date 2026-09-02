W rozmowie na antenie TVP w likwidacji polityk została zapytana przez Aleksandrę Pawlicką o to, na ile Polska jest dziś gotowa w kwestii uzbrojenia na ewentualną wojnę. Odparła:

„Absolutnie jesteśmy gotowi. Dzisiaj to, co robimy, to tylko wzmacniamy naszą siłę, żeby odstraszyć. To jest cel numer jeden”.

Na tym jednak nie koniec. W pewnym momencie Pawlicka najwidoczniej postanowiła połechtać ego wiceminister i zapytała, czy skoro wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk nazywany jest przez ambasadora USA „Rambo”:

„[…] to czy pani jest Larą Croft?”.

To po prostu trzeba zobaczyć: