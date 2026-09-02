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„Czy pani jest Larą Croft?”. Kuriozalna rozmowa z wiceszefową MON w neo-TVP

Polska już teraz jest gotowa na agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej. Tak przynajmniej sądzi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W trakcie wywiadu na antenie neo-TVP padły też inne, absurdalne słowa.

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Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka · fot. Polish presidency of the Council of the EU 2025 (Wikipedia), domena publiczna

W rozmowie na antenie TVP w likwidacji polityk została zapytana przez Aleksandrę Pawlicką o to, na ile Polska jest dziś gotowa w kwestii uzbrojenia na ewentualną wojnę. Odparła:

„Absolutnie jesteśmy gotowi. Dzisiaj to, co robimy, to tylko wzmacniamy naszą siłę, żeby odstraszyć. To jest cel numer jeden”.

Na tym jednak nie koniec. W pewnym momencie Pawlicka najwidoczniej postanowiła połechtać ego wiceminister i zapytała, czy skoro wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk nazywany jest przez ambasadora USA „Rambo”:

„[…] to czy pani jest Larą Croft?”.

To po prostu trzeba zobaczyć:

 

 

Źródło: dam/wpolityce.pl

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