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Gruzin zatrzymany na Lotnisku Chopina. Ma status „wora w zakonie” i niemal 40 tożsamości

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Straży Granicznej z Placówki Warszawa-Okęcie uzyskali informację, że rejsem z Grecji do Warszawy może przylecieć obywatel Gruzji posiadający status „wora w zakonie”. Po wylądowaniu samolotu mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podczas przeprowadzonych czynności ustalono, że przebywa on na terytorium Polski nielegalnie, a jego dalszy pobyt może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

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Zatrzymany Gruzin
Zatrzymany Gruzin · fot. cbsp.policja.pl

Szczegółowa weryfikacja w systemach teleinformatycznych Straży Granicznej wykazała, że Gruzin figuruje w bazach danych pod kątem możliwości posługiwania się innymi danymi osobowymi. Dalsze sprawdzenia potwierdziły, że na wcześniej używane dane osobowe dokonano wpisów przez służby francuskie i niemieckie. Strona francuska wskazała, że cudzoziemcowi należy odmówić wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich z uwagi na wcześniejszy wyrok skazujący za przestępstwo zagrożone karą co najmniej roku pozbawienia wolności. Z kolei strona niemiecka wskazała jako podstawę wpisu udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika ponadto, że mężczyzna mógł posługiwać się 39 innymi danymi osobowymi.

Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wszczął wobec obywatela Gruzji postępowanie administracyjne. Tego samego dnia wydał decyzję zobowiązującą cudzoziemca do powrotu, orzekając jednocześnie o 10-letnim zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw obszaru Schengen.

Niezależnie od postępowania administracyjnego funkcjonariusze przeprowadzili czynności procesowe w związku z podejrzeniem posługiwania się nieprawdziwymi danymi. Cudzoziemcowi przedstawiono zarzut dotyczący składania fałszywego oświadczenia, a następnie przesłuchano go w charakterze podejrzanego. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Po zakończeniu czynności opuścił Polskę, odlatując najbliższym samolotem do Tbilisi.

Źródło: cbsp.policja.pl

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