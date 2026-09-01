Rezultaty opublikowano po kilkuletnich badaniach na podstawie wykopalisk prowadzonych wewnątrz bazyliki od maja do listopada 2022 r. Były one częścią projektu restauracji podłogi świątyni. Kolejne badania i analizy trwały w 2025 r. Wstępny raport został opublikowany w „Liber Annuus” wydawanym przez Studium Biblicum Franciscanum (Franciszkańskie Studium Biblijne) i dostępnym w Internecie.

Jak w rozmowie z „Daily Mail” wyjaśniła archeolog Francesca Romana Stasolla –kierownik zespołu badaczy – archeolodzy znaleźli dowody na istnienie miejsca pogrzebów z niewielkim obszarem, na którym uprawiano winorośle i drzewa oliwne, oraz terenem o charakterze pasterskim, na którym są ślady „sporadycznej działalności człowieka”.

Św. Jan pisze w swojej Ewangelii, że w miejscu ukrzyżowania Chrystusa „był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo” (J 19,41). Wykopaliska, choć nie wskazują konkretnego grobu jako tego, w którym pochowano Pana Jezusa, to poświadczają charakter obszaru, na którym zbudowano bazylikę.

Analizując poszczególne warstwy archeologiczne, badacze mogli przeprowadzić rekonstrukcję kolejnych etapów w historycznym miejscu. Archeolodzy są ostrożni w swoich konkluzjach, ale odnalezienie drewna z winorośli może sugerować ich uprawę bezpośrednio na tym miejscu. Tak samo badania pyłku kwiatowego sugerują obecność w przeszłości drzew oliwnych.