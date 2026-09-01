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Kościół

Archeologia potwierdza Ewangelię! Niezwykłe odkrycie pod Bazyliką Grobu Świętego

Zespół archeologów z Uniwersytetu Rzymskiego „La Sapienza” dokonał odkrycia potwierdzającego szczegóły z opisu w Ewangelii św. Jana. Badania prowadzone pod Bazyliką Grobu Świętego w Jerozolimie wskazują na istnienie starożytnego ogrodu, w tym winorośli, drzew oliwnych i grobowców wykutych w skale w miejscu, gdzie pochowano Jezusa po śmierci na krzyżu.

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Fot. Gerd Eichmann - File:Jerusalem-Grabeskirche-14-vom_Erloeserkirchturm-2010-gje.jpg za: Wikipedia CC BY-SA 4.0
Fot. Gerd Eichmann - File:Jerusalem-Grabeskirche-14-vom_Erloeserkirchturm-2010-gje.jpg za: Wikipedia CC BY-SA 4.0

Rezultaty opublikowano po kilkuletnich badaniach na podstawie wykopalisk prowadzonych wewnątrz bazyliki od maja do listopada 2022 r. Były one częścią projektu restauracji podłogi świątyni. Kolejne badania i analizy trwały w 2025 r. Wstępny raport został opublikowany w „Liber Annuus” wydawanym przez Studium Biblicum Franciscanum (Franciszkańskie Studium Biblijne) i dostępnym w Internecie.

Jak w rozmowie z „Daily Mail” wyjaśniła archeolog Francesca Romana Stasolla –kierownik zespołu badaczy – archeolodzy znaleźli dowody na istnienie miejsca pogrzebów z niewielkim obszarem, na którym uprawiano winorośle i drzewa oliwne, oraz terenem o charakterze pasterskim, na którym są ślady „sporadycznej działalności człowieka”.

Św. Jan pisze w swojej Ewangelii, że w miejscu ukrzyżowania Chrystusa „był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo” (J 19,41). Wykopaliska, choć nie wskazują konkretnego grobu jako tego, w którym pochowano Pana Jezusa, to poświadczają charakter obszaru, na którym zbudowano bazylikę.

Analizując poszczególne warstwy archeologiczne, badacze mogli przeprowadzić rekonstrukcję kolejnych etapów w historycznym miejscu. Archeolodzy są ostrożni w swoich konkluzjach, ale odnalezienie drewna z winorośli może sugerować ich uprawę bezpośrednio na tym miejscu. Tak samo badania pyłku kwiatowego sugerują obecność w przeszłości drzew oliwnych.

Źródło: LifeSiteNews.com

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