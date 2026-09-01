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Niemcy

Sabotaż w Niemczech. Władze zamykają rosyjski konsulat

Władze Niemiec poinformowały, że za sierpniowy incydent z dronem na lotnisku w Lipsku odpowiada Rosja. W reakcji na to zdarzenie Berlin ogłosił zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i Rosyjskiego Domu w Berlinie.

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Szef MSZ Niemiec Johann Wadephul. screenshot: YouTube (TVP Info)
Szef MSZ Niemiec Johann Wadephul. screenshot: YouTube (TVP Info) · fot. screenshot: YouTube (TVP Info)

W nocy z 4 na 5 sierpnia niemieckie służby odkryły dron przenoszący materiały wybuchowe na lotnisku w Lipsku. Bezzałogowiec miał trafić w ukraiński samolot transportowy, ale nie zadziałał zapalnik.

- „Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku”

- oświadczył szef niemieckiego resortu spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt. 

Podkreślił, że nie był to jednorazowy incydent.

- „Od dłuższego czasu nasze służby bezpieczeństwa obserwują hybrydowe akcje w Niemczech i europejskim sąsiedztwie. Te akcje skierowane są przeciwko infrastrukturze krytycznej, firmom zbrojeniowym i wspieraniu Ukrainy. Ustalenia naszych służb i służb krajów partnerskich wskazują jasno na rosyjski udział w planowanych, przeprowadzonych i udaremnionych akcjach”

- powiedział.

Szef niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Johann Wadephul przekazał, że w odpowiedzi na incydent z dronem niemieckie władze zdecydowały o zamknięciu konsulatu Rosji w Bonn oraz Rosyjskiego Domu w Berlinie. 

- „Nasze przesłanie do rosyjskich władz jest jasne: nie pozwolimy, by rosyjskie ataki podzieliły nasze społeczeństwo ani by nas zastraszyły”

- zapewnił.

Moskwa odpowiada 

Odpowiadając na oświadczenie niemieckich ministrów, rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zapowiedziała, że „Moskwa zareaguje na wszystkie antyrosyjskie decyzje”.

- „Wymyślili pretekst. Tymczasem sam Berlin jest całkowicie splamiony zarówno zaangażowaniem w konflikt ukraiński, jak i udziałem w atakach terrorystycznych na ludność cywilną. Dom Rosyjski od dawna budził ich niepokój. Szukali więc czegoś, czego mogliby się chwycić”

- stwierdziła.

Źródło: Polsatnws.pl, Fronda.pl

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