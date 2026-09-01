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Kuriozalne wystąpienie Dulkiewicz. Stanowski: Najbardziej irracjonalna rzecz…

W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz opowiadała na Westerplatte o… oblężeniu Leningradu. „To jest chyba najbardziej irracjonalna rzecz, jaka wydarzyła się w tym roku” – pisze Krzysztof Stanowski.

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Fot. screenshot: YouTube (Wirtualna Polska)
Fot. screenshot: YouTube (Wirtualna Polska)

W czasie dzisiejszych uroczystości na Westerplatte prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zaczęła opowiadać o ofiarach oblężenia Leningradu.

- „85 lat temu rozpoczęło się też jedno z najtragiczniejszych oblężeń w historii – blokada Leningradu. Niemal 900 dni ludzie uwięzieni w swoich domach zmagali się ze skrajnym niedostatkiem i mrozem do minus 40 stopni. Opisy, do czego głód zdolny jest pchnąć człowieka, ścinają krew w żyłach.”

- mówiła w 87. rocznicę napaści Niemiec na Polskę.

Do szokującego wystąpienia gdańskiej włodarz odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

- „Ale powiem wam, że polskiego polityka, który wyjdzie 1 września i będzie mówił o oblężeniu Leningradu nie miałem w swoim bingo. To jest chyba najbardziej irracjonalna rzecz, jaka wydarzyła się w tym roku”

- napisał.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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