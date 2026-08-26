Narzędzie przygotowała we współpracy z Uniwersytetem Medyczny we Wrocławiu firma Connect4Kids. Przedstawiciel firmy Rafał Gromek przekazał na dzisiejszej konferencji prasowej, że na platformie, na której udostępniono asystenta, zarejestrowało się już 1,4 tys. użytkowników.

- „Zdajemy sobie sprawę, że zainteresowanie asystentem może znacząco rosnąć po rozpoczęciu roku szkolnego. Platforma jest przygotowana na to, by obsłużyć dowolną liczbę klientów. Liczymy, że zainteresowanie będzie duże”

- podkreślił.

Dzięki asystentowi, nauczyciel ma mieć możliwość uzyskiwania na bieżąco konkretnych informacji i odpowiedzi na pytania dot. materiału z podręcznika.

- „Ważne jest to, że taka informacja lub odpowiedź jest oparta na sprawdzonym, wiarygodnym źródle. A przecież wiadomo, że dziś w internecie źródła są o różnej wiarygodności i młodzi ludzie mają do nich dostęp”

- zapewnił Gromek.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku „edukacja zdrowotna” była dobrowolna. Większość rodziców wypisało swoje dzieci z udziału w tych zajęciach, wobec czego minister Barbara Nowacka zdecydowała, że od września będzie to przedmiot obowiązkowy.