Od 29 do 30 sierpnia w prezydenckiej rezydencji w Juracie odbędzie się wydarzenie dla młodzieży. Obok wydarzeń rekreacyjnych zaplanowano przestrzeń, w której prezydent będzie mógł porozmawiać z młodymi Polakami i wysłuchać, co mają do powiedzenia na temat Polski.

- „To będą dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski. Chce wsłuchać się w wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami”

- zapraszał do udziału w spotkaniu sam Karol Nawrocki.

Kancelaria Prezydent opublikowała dziś grafikę, na której zaprezentowano więcej szczegółów. Oprócz spotkania z prezydentem, zaplanowano m.in. koncerty Skolima, Kubańczyka, WonerS, Tomasza Luberta oraz braci Hyuka i Hyo Lee. W czasie wydarzenia odbędą się debaty poświęcone przyszłości Polski i potrzebach młodego pokolenia. Nie zabraknie też aktywności sportowych, w tym biegu z Parą Prezydencką. Dla uczestniczek spotkania Marta Nawrocka przygotowała zajęcia z samoobrony.