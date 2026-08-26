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Debaty, koncerty i sport na plaży. Prezydent zaprasza do Juraty!

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił młodych Polaków na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Zaplanowano debaty na temat przyszłości Polski, muzyczne koncerty oraz wiele aktywności sportowych.

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Rocznica zaprzysiężenia Prezydenta RP
Rocznica zaprzysiężenia Prezydenta RP · fot. Marek Borawski/KPRP za: Prezydent.pl

Od 29 do 30 sierpnia w prezydenckiej rezydencji w Juracie odbędzie się wydarzenie dla młodzieży. Obok wydarzeń rekreacyjnych zaplanowano przestrzeń, w której prezydent będzie mógł porozmawiać z młodymi Polakami i wysłuchać, co mają do powiedzenia na temat Polski. 

- „To będą dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski. Chce wsłuchać się w wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami”

- zapraszał do udziału w spotkaniu sam Karol Nawrocki.

Kancelaria Prezydent opublikowała dziś grafikę, na której zaprezentowano więcej szczegółów. Oprócz spotkania z prezydentem, zaplanowano m.in. koncerty Skolima, Kubańczyka, WonerS, Tomasza Luberta oraz braci Hyuka i Hyo Lee. W czasie wydarzenia odbędą się debaty poświęcone przyszłości Polski i potrzebach młodego pokolenia. Nie zabraknie też aktywności sportowych, w tym biegu z Parą Prezydencką. Dla uczestniczek spotkania Marta Nawrocka przygotowała zajęcia z samoobrony. 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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