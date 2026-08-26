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Polityka

Kto po Mróz-Gorgoń? Pełnomocnik ds. promocji jednak... niepotrzebny

Rzecznik rządu Adam Szłapka przyznał, że na razie nie ma planów powołania następcy prof. Barbary Mróz-Gorgoń. Po co więc w ogóle tworzono urząd pełnomocnika rządu ds. promocji marki Polska?

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Fot. screenshot: YouTube (MyGlogow, Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (MyGlogow, Janusz Jaskółka)

Niespełna miesiąc po powołaniu, w ub. tygodniu prof. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska pełnomocnika rządu ds. promocji marki Polska. To efekt burzy, jaką wywołały informacje na temat przygotowanego przez nią raportu „Polaków Portret Własny. Raport z badań DNA marki Polska”. Skoro Donald Tusk stworzył takie stanowisko, można by wnioskować, że rzeczywiście jest ono Polsce potrzebne i szybko znajdzie się nowy pełnomocnik rządu ds. promocji marki Polska. Taka logika w tym rządzie jednak nie działa. 

- „Nie ma takiej decyzji na razie”

- powiedział na antenie TVP Info w likwidacji rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o powołanie nowego pełnomocnika.

Czy więc rządzący całkowicie rezygnują z tego urzędu?

- „Nie ma takiej decyzji na razie”

- przyznał Szłapka.

- „Jak będzie później, to zobaczymy”

- dodał.

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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