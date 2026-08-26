Niespełna miesiąc po powołaniu, w ub. tygodniu prof. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska pełnomocnika rządu ds. promocji marki Polska. To efekt burzy, jaką wywołały informacje na temat przygotowanego przez nią raportu „Polaków Portret Własny. Raport z badań DNA marki Polska”. Skoro Donald Tusk stworzył takie stanowisko, można by wnioskować, że rzeczywiście jest ono Polsce potrzebne i szybko znajdzie się nowy pełnomocnik rządu ds. promocji marki Polska. Taka logika w tym rządzie jednak nie działa.

- „Nie ma takiej decyzji na razie”

- powiedział na antenie TVP Info w likwidacji rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o powołanie nowego pełnomocnika.

Czy więc rządzący całkowicie rezygnują z tego urzędu?

- „Nie ma takiej decyzji na razie”

- przyznał Szłapka.

- „Jak będzie później, to zobaczymy”

- dodał.