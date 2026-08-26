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Polityka

Stanowski do Giertycha: Jest Pan obrońcą ruskiej mafii?

„Poseł na sejm i wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej został adwokatem rosyjskiej mafii (jak on i premier Tusk twierdzili)” – napisał Krzysztof Stanowski, odnosząc się do sprawy Zondacrypto.

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Fot. screenshot: YouTube (Rymanowski Live, Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Rymanowski Live, Janusz Jaskółka)

Poseł KO Roman Giertych, wspólnie z innym kojarzonym z obozem władzy adwokatem – mec. Jackiem Dubois, zostali obrońcami szefa giełdy kryptowalut Zondacrypto Przemysława Krala. Rolą adwokata jest obrona potencjalnego przestępcy, dlatego nie byłoby w tym nic zdumiewającego, gdyby nie fakt, że poseł Giertych nie ukrywa, iż liczy, że sprawa ta pogrąży opozycję. Wcześniej sprawę wielokrotnie komentował, raczej nie stając w obronie Krala. 

Stanowski zwrócił się do Giertycha

Do aktywności posła Giertycha odniósł się red. Krzysztof Stanowski, który przypomniał, iż ten twierdził, iż Przemysław Kral jest „właścicielem Zondacrypto- giełdy założonej przez rosyjską mafię”. 

- „Poseł na sejm i wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej został adwokatem rosyjskiej mafii (jak on i premier Tusk twierdzili) i będzie jej bronił przed politykami Koalicji Obywatelskiej z ministerstwa sprawiedliwości. Hahahahaha, Monty Python”

- podsumował dziennikarz.

W innym wpisie zwrócił się wprost do posła Giertycha, pytając go, czy jest „obrońcą ruskiej mafii”.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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