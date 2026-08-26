Tyle tylko, że w przypadku tego pierwszego weta, dotyczącego nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych jest dokładnie odwrotnie, prezydent uratował Skarb Państwa przed przegranymi w międzynarodowych trybunałach, bo ustawa wprowadzała opodatkowanie wstecz, czego zabrania Konstytucja RP i zagraniczne firmy paliwowe, których ten podatek także dotyczył, wygrałyby te procesy w cuglach z gigantycznymi odszkodowaniami włącznie.

2. Ale jak się okazuje na swoisty rozkaz z Kancelarii Premiera, część mediów głośno krzyczy, prezydent Nawrocki zły, bo zawetował kilka ustaw, które miały przynieść budżetowi dodatkowe 8 mld zł, a zupełnie niedawno pod koniec lipca w Sejmie, odbyła się dobyta nad wykonaniem budżetu za 2025 rok i okazało się, że minister finansów Andrzej Domański, nie wykonał dochodów podatkowych na kwotę aż 41,5 mld zł, a mimo tego wg premiera Tuska jest najlepszym ministrem w historii. W 2025 roku bowiem dochody podatkowe zostały wykonane zaledwie w wysokości 92,7% w stosunku do planowanych, co oznacza, że jak wspomniałem zabrakło do planu aż 41,5 mld zł, a przecież ten plan przygotowywał już w pełni, minister finansów Andrzej Domański. Minister Domański nie zrealizował zaplanowanych dochodów we wszystkich podatków stanowiących główne źródło dochodów podatkowych, a więc zarówno z podatków pośrednich takich jak VAT czy akcyza, ale także podatków dochodowych PIT i CIT. Z VAT zabrakło do planu aż blisko 28 mld zł ,z akcyzy około 6,6 mld zł, z CIT aż około 7 mld zł, a z PIT około 2 mld zł i to w sytuacji kiedy mieliśmy do czynienia z przyzwoitym jak na warunki unijne wzrostem PKB, który w cały roku 2025 wyniósł 3,6%.

3. Przypomnijmy także, że pomimo tego, iż w 2024 roku prawie wszystkie parametry makroekonomiczne były korzystniejsze niż w 2023 roku, bowiem mieliśmy do czynienia z wyraźnym wzrostem PKB ( 3,2% ), konsumpcji , płac, świadczeń emerytalno-rentowych i tylko inflacja była niższa, niż zakładano, zabrakło aż 56 mld zł dochodów budżetowych w stosunku do wielkości zaplanowanych. Zabrakło do planu prawie 30 mld zł dochodów z VAT i to mimo tego ,że od 1 kwietnia 2024 roku kwietnia przywrócono 5% podatek VAT na żywność ( dodatkowe wpływy z tego tytułu ok 9 mld zł), co więcej minister finansów, chcąc mieć lepszą sytuację wyjściową, przerzucił przy pomocy mechanizmu przyśpieszonych zwrotów 12 mld zł wpływów z tego podatku z grudnia 2023 na styczeń 2024. Zabrakło także w stosunku do planu ponad 11 mld zł wpływów z PIT ( te jednak w końcówce roku, zostały przeniesione do budżetów jednostek samorządowych), a także blisko 10 mld zł wpływów z CIT, co przy wspomnianym wzroście PKB wynoszącym 3,2 % jest tak naprawdę nie do wytłumaczenia.

4. Mimo tych braków wpływów podatkowych, sumarycznie sięgających w latach 2024-2025 blisko 100 mld zł, posłowie rządzącej koalicji, zarówno w lipcu 2025 roku jak i w lipcu 2026 roku, udzielili rządowi Tuska absolutoriów za wykonanie budżetu za te dwa lata. A przecież brak blisko 100 mld zł dochodów podatkowych w stosunku do wpływów przecież zaplanowanych osobiście przez ministra Domańskiego, to jest nie tylko sytuacja, która powinna wywołać wręcz burzę medialną, a gdy zabrakło w tej sprawie wyjaśnień odpowiedzialnego za ten stan rzeczy, premier Tusk powinien dokonać jego głośnego odwołania z zajmowanego stanowiska. Nic takiego się oczywiście nie stało, minister został na swoim stanowisku i kontynuuje dotychczasowe praktyki, co widać także w realizacji budżetu w 2026 roku, który po 7 miesiącach, odnotowuje aż 141,5 mld zł deficytu.

5. Otóż z komunikat resortu finansów o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa za 7 miesięcy tego roku, wynika, że deficyt przekroczył już 141 mld zł i już po tym okresie, brakuje prawie jednomiesięcznych dochodów podatkowych, czyli kwoty około 50 mld zł. Dochody budżetowe zostały wykonane tylko w 51,6%, a dochody podatkowe na jeszcze niższym poziomie bo 51%, natomiast upływ czasu to już ponad 58,3% i choć trudno tutaj o idealną zgodność, to wynosząca blisko 8 pp rozbieżność i to już w II połowie roku, jest poważnym sygnałem, że zaplanowanych dochodów podatkowych i w tym roku nie uda się zrealizować. Z kolei wydatki budżetowe po 7 miesiącach, także nie zostały w pełni zrealizowane, bo tylko wykonane je zaledwie w 51,7%, a więc nie wydano zgodnie z planem ponad 50 mld zł, co oznacza, że już teraz minister finansów przygotowuje się do cięć wydatków w końcówce roku.

6. Zadziwiająca jest więc ta wręcz ostentacyjna asymetria w ocenach tzw. ekspertów i wielu mediów, którzy ochoczo atakują prezydenta bo wetuje i budżet „stracił” 8 mld zł, a minister finansów, który przez 2 lata, nie potrafił zebrać ok 100 mld zł dochodów podatkowych, które wcześniej sam zaplanował, to jest wybitny fachowiec, którego trzeba hołubić. Trzeba go hołubić i wspierać, mimo tego, że został właśnie także klasycznym oszustem wyborczym, bo to także on w specjalnym spocie zapewniał wyborców, że jeżeli będzie uczestniczył we władzy, to wprowadzi kwotę wolną w PIT w wysokości 60 tys zł i dzięki temu emerytury do 5 tys zł i wynagrodzenia do 6 tys zł, będą zwolnione z podatku PIT. A oszustem ogłosił go sam premier Tusk ( przy okazji ogłosił także siebie), informując na konferencji prasowej w poprzednim tygodniu, że podniesienia kwoty wolnej do 60 tys zł do 2028 roku nie będzie.