Sympatyzujące z obozem władzy media uruchamiają kolejną kampanię, mającą uderzyć w opozycję i prezydenta Karola Nawrockiego. Onet zapowiedział „największą przedwyborczą bombę sezonu politycznego”. Jak donoszą dziennikarze, „duet obrotnych mecenasów związanych z KO Roman Giertych i Jacek Dubois odbił głównego bohatera afery Zondacrypto Przemysława Krala z rąk dyżurnego adwokata PiS Bartosza Lewandowskiego” i starają się uzyskać dla niego status świadka koronnego. Na antenie TVP w likwidacji poinformowano w niedzielę, że mężczyzna otrzymał już status małego świadka koronnego i ma w swoich zeznaniach obciążać polityków prawicy.

Dwa dni po tych doniesieniach minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił na konferencji prasowej, w czasie której ogłosił przełom w śledztwie dot. Zodacrypto.

- „Na pewno dostaniecie w najbliższych tygodniach informacje w tej sprawie”

- zapowiedział, zwracając się do dziennikarzy.

Do opinii publicznej zaapelował natomiast o cierpliwość.

- „Musimy pozwolić działać służbom i prokuraturze”

- stwierdził.

Pytany o doniesienia TVP na temat statusu małego świadka koronnego, jaki miał uzyskać Przemysław Kral zaznaczył, że „to wszystko jest objęte tajemnicą śledztwa”. Zdradził jedynie, że w sprawie pojawili się nowi podejrzani, nowe dowody i nowe osoby gotowe do współpracy ze śledczymi.

Skąd natomiast doniesienia mediów w tej sprawie?

- „Rzeczywiście mamy bardzo niepokojącą sytuację, kiedy w tak ważnych postępowaniach dziennikarze dostają od kogoś informacje i widać, że mieli dostęp do akt. Dlatego uruchomiliśmy to postępowanie kilka tygodni temu”

- powiedział.

Roman Giertych potwierdza

Wcześniej poseł KO Roman Giertych potwierdził dziś, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala. Prokuratura Krajowa poinformowała natomiast, że weryfikowane są informacje dot. możliwości popełnienia przestępstwa w związku z finansowaniem przez Zondacrypto fundacji Zbigniewa Ziobro, fundacji Przemysława Wiplera, Telewizji Republika i jej prezesa Tomasza Sakiewicza czy konferencji CPAC.