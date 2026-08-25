Wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych zamieścił w serwisie X wpis, w którym potwierdził swoją rolę w sprawie Przemysława Krala.

– Uprzejmie informuję, że od maja br. jestem obrońcą mec. Przemysława Krala – napisał.

Giertych poinformował także, że jego klient przekazał do dyspozycji prokuratury znaczny majątek.

– W trakcie czynności procesowych p. Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który łącznie z tym, który został zabezpieczony już wcześniej przez organy ścigania, powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, którzy zgłosili się jako tacy do prokuratury – przekazał.

– Na tym etapie to wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie – dodał.

Informację o tym, że Giertych jest obrońcą Krala, potwierdził także Onet.

Śledztwo przyspiesza. Żurek mówi o nowych podejrzanych

Sprawę Zondacrypto prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach. Już w kwietniu Prokuratura Krajowa powołała specjalny zespół trzech prokuratorów do prowadzenia śledztwa dotyczącego m.in. oszustw na szkodę klientów giełdy oraz prania pieniędzy.

Skala sprawy może być ogromna. Wiosną mówiono o co najmniej 350 mln zł szkody i nawet około 30 tys. pokrzywdzonych. UOKiK otrzymał ponad 200 sygnałów od klientów mających problemy z wypłatą środków.

Według najnowszych ustaleń Onetu straty klientów mogą sięgać już co najmniej 2,4 mld zł. Portal podał również, że Kral usłyszał zarzut udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów i zdecydował się na współpracę ze śledczymi.

We wtorek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił o przełomie w sprawie.

– W śledztwie w sprawie Zondacrypto nastąpił przełom. Od miesięcy jest bardzo intensywna praca prokuratury. Są nowi prokuratorzy, którzy zajmują się tą sprawą. Są nowe dowody, są nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą i bardzo intensywnie posuwa to do przodu całe śledztwo – powiedział.

Żurek potwierdził też, że pojawili się nowi podejrzani, nie ujawnił jednak ich nazwisk ani nie odpowiedział, czy chodzi o osoby związane ze światem polityki.

Sprawa budzi szczególne emocje właśnie z powodu możliwych politycznych powiązań Zondacrypto. Według publikacji Onetu Kral ma dysponować wiedzą dotyczącą przepływów pieniędzy do mediów, fundacji i przedsięwzięć związanych z politykami prawicy.

Jednocześnie fakt, że jego obrońcą od kilku miesięcy pozostaje jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków Koalicji Obywatelskiej, dodaje całej sprawie kolejny polityczny wymiar.