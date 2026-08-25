IPN nie ujawnił jeszcze oficjalnie, którego dokładnie postępowania dotyczy wezwanie, jednak krakowski pion śledczy prowadzi sprawę związaną z wypowiedziami europosła na temat zbrodni popełnionych w KL Auschwitz-Birkenau.

Informację o wezwaniu potwierdził rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański. Jak zapowiedział, po zakończeniu czynności IPN ma wydać komunikat dotyczący ich przebiegu i dalszego toku postępowania.

Krakowski pion śledczy Instytutu prowadzi od lipca 2025 roku śledztwo dotyczące publicznego zaprzeczania przez Brauna zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez Niemców w obozie koncentracyjnym i zagłady KL Auschwitz-Birkenau z wykorzystaniem komór gazowych. Chodzi o wypowiedzi, które padły podczas wywiadu w Radiu Wnet.

IPN prowadzi postępowanie z art. 55 ustawy o Instytucie

Jak informował wcześniej IPN, śledztwo wszczęto na podstawie art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Przepis ten przewiduje odpowiedzialność za publiczne i wbrew faktom zaprzeczanie określonym w ustawie zbrodniom. Grozi za to grzywna albo kara pozbawienia wolności do trzech lat.

To nie jedyny wątek związany z wypowiedziami Brauna. Kolejne działania pionu śledczego IPN miały związek również z jego wypowiedziami z września 2025 roku, kiedy podczas debaty z prof. Janem Żarynem ponownie kwestionował historycznie udokumentowane wykorzystywanie komór gazowych do masowego mordowania ludzi w niemieckich nazistowskich obozach Auschwitz-Birkenau i na Majdanku.

Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniach złożonych m.in. przez posłankę Lewicy Annę Marię Żukowską, dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr. Piotra M.A. Cywińskiego oraz prezesa Fundacji Basta Bartosza Staszewskiego. IPN analizował również materiały przekazane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście Północ.

Masowe mordowanie ludzi w komorach gazowych w KL Auschwitz-Birkenau jest jednym z najlepiej udokumentowanych faktów dotyczących niemieckiego systemu zagłady. Potwierdzają je m.in. dokumenty niemieckie, relacje ocalałych i sprawców, fotografie oraz materialne pozostałości infrastruktury obozowej.

Wezwanie Grzegorza Brauna w charakterze podejrzanego oznacza, że postępowanie weszło w kolejny etap procesowy. Ostateczna ocena odpowiedzialności karnej należy jednak do sądu.