Główne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy odbyły się na Placu Zamkowym w Warszawie pod hasłem „Niepodległość. Nasza wspólna”. Uczestniczyły w nich setki Polaków i Ukraińców oraz przedstawiciele 29 placówek dyplomatycznych.
Jednym z przemawiających był minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
– Życzę wam przede wszystkim zwycięstwa. Życzę, żebyście weszli do NATO i do Unii Europejskiej; żeby nikt nigdy nie dał się podzielić Polakom i Ukraińcom – powiedział.
Minister podziękował również ukraińskim żołnierzom walczącym z rosyjską inwazją.
– Oni dzisiaj bronią nie tylko ziemi ukraińskiej, bronią Europy przed hordami ze Wschodu – mówił Żurek.
Szef resortu sprawiedliwości zaapelował też do Polaków, aby pamiętali o pierwszych dniach pełnoskalowej rosyjskiej agresji, kiedy miliony obywateli Ukrainy szukały schronienia poza swoim krajem. Jednocześnie podziękował Ukraińcom mieszkającym w Polsce, „którzy ciężko i uczciwie pracują” i „zachowują się godnie”.
Żurek: „Ci, którzy myśleli, że bezkarnie mogą obrażać, lżyć, bić, prowadzeni są w kajdanach”
Najwięcej komentarzy wywołała część wystąpienia dotycząca działań prokuratury.
Żurek zapewnił, że od lutego ponad stu prokuratorów w całej Polsce ma wspólnie z policją aktywnie reagować na przestępstwa motywowane nienawiścią.
– Ponad 100 prokuratorów w całym kraju od lutego bardzo aktywnie razem z policją ściga każdy przejaw nienawiści – powiedział minister.
Następnie dodał:
– Ci, którzy myśleli, że bezkarnie mogą obrażać, lżyć, bić, następnego dnia prowadzeni są w kajdanach do sądu i idą do aresztu.
Jak zaznaczył, nie są to działania podejmowane jedynie w reakcji na pojedyncze wydarzenia.
– Podjęliśmy działania nie doraźnie, ale systemowe – powiedział.
Żurek zakończył ten wątek stanowczą deklaracją:
– Nikt nie zniszczy naszej przyjaźni.
Minister życzył także Ukrainie „dużo rakiet Patriot”.
Słowa szefa resortu sprawiedliwości natychmiast wywołały ostrą reakcję części opozycji.
Reakcje w sieci
Europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik pytała w mediach społecznościowych:
– Jesteśmy w Polsce czy na Ukrainie!?
Polityk Konfederacji zarzuciła władzom, że zbyt wiele uwagi poświęcają przestępstwom wymierzonym w Ukraińców, a zbyt mało przypadkom, w których pokrzywdzeni są Polacy.
Do wypowiedzi ministra odniósł się także Sławomir Mentzen.
– Ponad 100 prokuratorów ma aktywnie ścigać Polaków, którym nie będą się podobać Ukraińcy. W tym czasie nie będzie komu ścigać prawdziwych przestępców. Prokuratura będzie zajęta mową nienawiści – napisał.
Mentzen wezwał również do zakończenia – jak to określił – „lewackich eksperymentów”.
Podczas uroczystości przemawiał także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, który podziękował Polakom za pomoc udzielaną jego krajowi.
– Dziękujemy za wsparcie walczącej Ukrainy. Bez Polski trudno byłoby się obronić, prawie niemożliwe. Tak więc dziękujemy, Polsko – powiedział.
Przedstawicielka MSZ Olga Jabłońska podkreśliła natomiast potrzebę rozmowy o trudnych wydarzeniach w historii obu narodów.
– Mamy za sobą doświadczenia, o których musimy pamiętać i o których powinniśmy rozmawiać uczciwie i z szacunkiem – powiedziała.
Obchody zakończyły się wręczeniem nagród STAND WITH UKRAINE AWARDS osobom zaangażowanym w pomoc Ukrainie i Ukraińcom.
Żurek na obchodach niepodległości Ukrainy w Warszawie:
„Powołałem ponad 100 prokuratorów w całym kraju, którzy aktywnie ścigają każdy przejaw nienawiści. Życzę wam żebyście weszli do NATO i UE”
Tych 100 prokuratorów ściga też tych Ukraińców, którzy dokonują aktów nienawiści… pic.twitter.com/xcg8DHOZuK
— chrzanik (@chrzanikx) August 24, 2026
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