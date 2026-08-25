Główne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy odbyły się na Placu Zamkowym w Warszawie pod hasłem „Niepodległość. Nasza wspólna”. Uczestniczyły w nich setki Polaków i Ukraińców oraz przedstawiciele 29 placówek dyplomatycznych.

Jednym z przemawiających był minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

– Życzę wam przede wszystkim zwycięstwa. Życzę, żebyście weszli do NATO i do Unii Europejskiej; żeby nikt nigdy nie dał się podzielić Polakom i Ukraińcom – powiedział.

Minister podziękował również ukraińskim żołnierzom walczącym z rosyjską inwazją.

– Oni dzisiaj bronią nie tylko ziemi ukraińskiej, bronią Europy przed hordami ze Wschodu – mówił Żurek.

Szef resortu sprawiedliwości zaapelował też do Polaków, aby pamiętali o pierwszych dniach pełnoskalowej rosyjskiej agresji, kiedy miliony obywateli Ukrainy szukały schronienia poza swoim krajem. Jednocześnie podziękował Ukraińcom mieszkającym w Polsce, „którzy ciężko i uczciwie pracują” i „zachowują się godnie”.

Żurek: „Ci, którzy myśleli, że bezkarnie mogą obrażać, lżyć, bić, prowadzeni są w kajdanach”

Najwięcej komentarzy wywołała część wystąpienia dotycząca działań prokuratury.

Żurek zapewnił, że od lutego ponad stu prokuratorów w całej Polsce ma wspólnie z policją aktywnie reagować na przestępstwa motywowane nienawiścią.

– Ponad 100 prokuratorów w całym kraju od lutego bardzo aktywnie razem z policją ściga każdy przejaw nienawiści – powiedział minister.

Następnie dodał:

– Ci, którzy myśleli, że bezkarnie mogą obrażać, lżyć, bić, następnego dnia prowadzeni są w kajdanach do sądu i idą do aresztu.

Jak zaznaczył, nie są to działania podejmowane jedynie w reakcji na pojedyncze wydarzenia.

– Podjęliśmy działania nie doraźnie, ale systemowe – powiedział.

Żurek zakończył ten wątek stanowczą deklaracją:

– Nikt nie zniszczy naszej przyjaźni.

Minister życzył także Ukrainie „dużo rakiet Patriot”.

Słowa szefa resortu sprawiedliwości natychmiast wywołały ostrą reakcję części opozycji.

Reakcje w sieci

Europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik pytała w mediach społecznościowych:

– Jesteśmy w Polsce czy na Ukrainie!?

Polityk Konfederacji zarzuciła władzom, że zbyt wiele uwagi poświęcają przestępstwom wymierzonym w Ukraińców, a zbyt mało przypadkom, w których pokrzywdzeni są Polacy.

Do wypowiedzi ministra odniósł się także Sławomir Mentzen.

– Ponad 100 prokuratorów ma aktywnie ścigać Polaków, którym nie będą się podobać Ukraińcy. W tym czasie nie będzie komu ścigać prawdziwych przestępców. Prokuratura będzie zajęta mową nienawiści – napisał.

Mentzen wezwał również do zakończenia – jak to określił – „lewackich eksperymentów”.

Podczas uroczystości przemawiał także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, który podziękował Polakom za pomoc udzielaną jego krajowi.

– Dziękujemy za wsparcie walczącej Ukrainy. Bez Polski trudno byłoby się obronić, prawie niemożliwe. Tak więc dziękujemy, Polsko – powiedział.

Przedstawicielka MSZ Olga Jabłońska podkreśliła natomiast potrzebę rozmowy o trudnych wydarzeniach w historii obu narodów.

– Mamy za sobą doświadczenia, o których musimy pamiętać i o których powinniśmy rozmawiać uczciwie i z szacunkiem – powiedziała.

Obchody zakończyły się wręczeniem nagród STAND WITH UKRAINE AWARDS osobom zaangażowanym w pomoc Ukrainie i Ukraińcom.