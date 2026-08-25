Od 23 sierpnia obecny rząd koalicji 13 grudnia bezprawnie wymusza na urzędach nowe wzory dokumentów stanu cywilnego, które pozwalają na wpisywanie do polskiego rejestru zagranicznych aktów małżeństw zawartych przez dwie kobiety albo dwóch mężczyzn. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji weszło w życie po trzymiesięcznym vacatio legis.

–W pierwszym dniu statystyki wskazują na kilkadziesiąt takich transkrypcji w całym kraju – poinformował Dariusz Standerski.

Dodał, że resort nie zbiera obecnie danych dotyczących konkretnych urzędów, lecz wyłącznie ogólną liczbę transkrypcji.

–Nie znamy lokalizacji, bo zbieramy tylko suche liczby, ile to jest w całym kraju, ale proces się zaczął i zaczął się skutecznie – powiedział wiceminister.

Tumanowicz: „Tu musi być parytet – jedna kobieta i jeden mężczyzna”

Zmiany ostro skrytykował poseł Konfederacji Witold Tumanowicz. Jego zdaniem nowe przepisy uderzają w konstytucyjny model małżeństwa.

–Mamy złamanie konstytucji i ustaw. Sytuacja, która daje możliwość transkrypcji, pokazuje, że urzędnicy mają tak naprawdę gdzieś konstytucję – powiedział w TV Republika.

Poseł nazwał nowe rozwiązanie „ideologiczną wrzutką” i stwierdził, że prawo nie powinno automatycznie przenosić do polskiego porządku prawnego wszystkich instytucji uznawanych w innych państwach.

–To ideologiczna wrzutka, ale tak naprawdę to psucie prawa – podkreślił.

Tumanowicz odniósł się też ironicznie do języka lewicy dotyczącego parytetów:

–Tu musi być parytet, w małżeństwie postuluję parytet – jedna kobieta i jeden mężczyzna. Nie wiem, dlaczego teraz Lewica zapomina o parytetach.

Spór jest tym ostrzejszy, że 28 lipca Trybunał Konstytucyjny uznał zakresowo za niekonstytucyjne rozporządzenie umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. W uzasadnieniu wskazano, że transkrypcja może dotyczyć małżeństwa odpowiadającego konstytucyjnej zasadzie związku kobiety i mężczyzny.

Rząd przedstawia natomiast zmianę jako wykonanie orzeczeń TSUE i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Donald Tusk mówił wcześniej, że chodzi o „kwestię praworządności” oraz praw człowieka.

Szerszy kontekst – próby niszczenia Polski

Na tym właśnie polega szerszy spór. Dla środowisk konserwatywnych nie jest to wyłącznie techniczna zmiana rubryk w dokumentach. To kolejny etap przebudowy pojęć, które przez pokolenia stanowiły fundament polskiej kultury chrześcijańskiej: małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i ojcostwa.

Krytycy tej polityki wskazują, że metoda ma charakter stopniowy: najpierw zmienia się język administracyjny i sposób rejestrowania zagranicznych związków, następnie nowe rozwiązania zaczynają funkcjonować w praktyce państwa, a w kolejnym kroku stają się argumentem na rzecz dalszych zmian prawa rodzinnego.

W tym sensie spór o transkrypcje jest również sporem o kierunek kulturowy Polski. Środowiska konserwatywne widzą w podobnych działaniach próbę osłabienia chrześcijańskiego modelu rodziny i zastąpienia go konstrukcjami wywodzącymi się z zachodnich nurtów ideologicznych. Ich zdaniem może to prowadzić również do dalszego rozmywania norm wychowawczych i moralnych, szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży.

Nie jest więc przypadkiem, że sprawa wywołuje tak silne emocje. Dotyczy nie tylko dokumentów wydawanych przez urzędy stanu cywilnego, ale pytania, czy polskie państwo ma zachowywać własną tradycję prawną i kulturową, czy stopniowo dostosowywać ją do zmian narzucanych przez instytucje europejskie i środowiska progresywne.