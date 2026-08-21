Funkcjonariuszy na trop mężczyzny naprowadził wpis w mediach społecznościowych. Na jednym z forów internetowych poświęconych broni palnej policjanci z CBZC natrafili na wpis, w którym mężczyzna apelował o wyeliminowanie wielu osób oraz dopytywał o możliwość zorganizowania zamachu. Później wyszło na jaw, że chodziło o zamach na „czołowych polskich polityków”.

„Przeprowadzone w dalszej kolejności ustalenia wykazały, że za ten wpis odpowiedzialny jest 23-letni mieszkaniec woj. lubelskiego, do którego niezwłocznie udali się funkcjonariusze CBZC” – powiedział st. post. Michał Pietraszko z zespołu prasowego CBZC.

Mężczyzna został zatrzymany. Prokurator przedstawił mu zarzut „podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa”.

„W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej” – dodał Pietraszko.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec mężczyzny 30-dniowych areszt. Podejrzanemu grozi nawet 20 lat więzienia.