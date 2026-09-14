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Zagrożenia

„Zagrożenie dla ludzkości”. Liderzy branży AI zaniepokojeni jej rozwojem

Dyrektor firmy Anthropic Dario Amodei wzywa do spowolnienia rozwoju sztucznej inteligencji przekonując, że ta może stać się poważnym zagrożeniem dla ludzkości. Jego obawy podzielają szef OpenAi Sam Altman i właściciel SpaceXAI LLC Elon Musk.

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Fot. TechCrunch – https://www.flickr.com/photos/techcrunch/53202070940/ za: Wikipedia CC BY 2.0
Fot. TechCrunch – https://www.flickr.com/photos/techcrunch/53202070940/ za: Wikipedia CC BY 2.0

Amodei opublikował esej, w którym odniósł się do incydentu z autonomicznymi systemami opartymi na AI, które wydostały się z odizolowanego środowiska testowego i przeprowadziły nieautoryzowany cyberatak na infrastrukturę platformy Hugging Face. W ocenie amerykańskiego badacza, w przyszłości podobne zdarzenia mogą mieć poważniejsze konsekwencje.

- „Biorąc pod uwagę coraz szybszy rozwój możliwości sztucznej inteligencji, obawiam się, że w ciągu 6–12 miesięcy taki rój mógłby przejąć kontrolę nad całym internetem, tworząc trwałą sieć botów i potencjalnie powodując szkody sięgające setek miliardów dolarów. Jeśli AI będzie nadal zyskiwać na możliwościach bez odpowiednich zabezpieczeń, skala tych szkód może z czasem jeszcze wzrosnąć”

- alarmuje.

Podkreślił, że „proponowane przez niego działania, które mają pozwolić rozwijać AI w bezpiecznym tempie, nie będą łatwe”.

- „Uważam jednak, że jesteśmy winni ludzkości, by podjąć tę próbę”

- stwierdził.

Jego apel poparł Elon Musk.

- „Dario ma rację”

- napisał na swojej platformie X.

- „Zgadzam się z Dariem, musimy wyznaczyć nowe granice”

- przyznał z kolei Sam Altman.

Stanowisko szefa Anthropic spotkało się jednak również z krytyką.

- „Dario opowiada się za zaprzestaniem rozwoju oprogramowania open source i skoncentrowaniem ogromnej potęgi technologicznej i gospodarczej w rękach Anthropic”

- przekonuje inwestor venture capital Chamath Palihapitiya.

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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