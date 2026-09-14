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Rosyjski dron wyłowiony u polskich wybrzeży. Tuż obok ważny poligon wojskowy

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w rejonie plaży w Rusinowie wyłowiono wojskowego drona. Najprawdopodobniej bezzałogowiec pochodzi z Rosji.

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Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej via Wikipedia
Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej via Wikipedia

O znalezisku szef MON poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- „W rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z morza Bałtyckiego DRONA. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji”

- napisał na X.com.

- „Na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu”

- dodał.

Co istotne, w bezpośrednim sąsiedztwie Rusinowa znajduje się Centralny Poligon Sił Powietrznych w Wicku Morskim. 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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