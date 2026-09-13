Dzień: niedziela, 13 września 2026 Imieniny: Eugenii, Jana, Amata

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

XXIV Niedziela zwykła

Uwaga

Atak przy polskiej granicy. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę nad ranem zawyły syreny w sześciu powiatach w woj. lubelskim. Mieszkańcy zostali zaalarmowani o potencjalnym niebezpieczeństwie uderzenia z powietrza.

1 min czytania
Fot. Konflikty.pl za: Wikipedia
Fot. Konflikty.pl za: Wikipedia

Lubelski Urząd Wojewódzki poinformował, że dziś wcześnie rano uruchomiono syreny alarmowe w sześciu powiatach w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. Po kilkudziesięciu minutach alert o zagrożeniu został odwołano około godz. 5:00. Mieszkańcy w tym czasie alarmowali o słyszanych wybuchach.

- „Są one poważnie traktowane i weryfikowane, ale te zgłoszenia, które dotarły do naszych służb, nie znalazły potwierdzenia”

- wyjaśnił w rozmowie z PAP rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.

Ataki przy polskiej granicy 

W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę i aktywnością odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej, ostatniej nocy w polskiej przestrzeni powietrzne operowało polskie lotnictwo. W stan gotowości postawiono też naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. 

W czasie rosyjskiego ataku, zaledwie około 800 metrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin jeden z bezzałogowców uderzył w samochód ciężarowy. 

- „To putinowski terror »pukający« bezpośrednio do drzwi UE i NATO. Rosyjscy barbarzyńcy stoją u waszych bram, drodzy partnerzy”

- skomentował to zdarzenie w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki przekazał, że aktualnie ruch graniczny w tym miejscu odbywa się bez zakłóceń. 

Źródło: PAP, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej