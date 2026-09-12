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Braun zniszczył pomnik UPA. Ukraina protestuje, prokuratura bada sprawę

Grzegorz Braun opublikował nagranie, na którym wraz z innymi osobami niszczy kamienny obelisk upamiętniający żołnierzy UPA w gminie Dołhobyczów na Lubelszczyźnie. Polityk stwierdził, że monument obrażał pamięć polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów. Na zdarzenie ostro zareagowało MSZ Ukrainy, a sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie.

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Grzegorz Braun rozbija pomik UPA Screenshot
Grzegorz Braun rozbija pomik UPA Screenshot · fot. X - Grzegorz Braun

Braun nie ukrywał motywów swojego działania.

– „Obelisk obrażający pamięć ofiar ukraińskiego Ludobójstwa na Polakach powinien zostać usunięty profesjonalnymi narzędziami natychmiast po udokumentowaniu przestępstwa banderyzmu!” – napisał.

Ukraiński resort spraw zagranicznych nazwał zniszczenie monumentu „haniebnym i niemoralnym zachowaniem”.

– „Polityczny margines w Polsce nie wymyślił nic lepszego, niż walka z grobami” – oświadczyło MSZ Ukrainy.

Kijów domaga się prawnej oceny zdarzenia oraz naprawy miejsca pamięci. W komunikacie podkreślono również:

– „Nikt nie ma prawa zamieniać pamięci i szacunku dla zmarłych w przedstawienie cyrkowe, służące osiąganiu własnych celów politycznych”.

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie. Jak poinformował prok. Rafał Kawalec, postępowanie dotyczy m.in. „znieważenia grupy narodowości ukraińskiej poprzez uszkodzenie miejsca spoczynku osób poległych w walce z funkcjonariuszami NKWD”.

Śledczy zabezpieczyli nagranie, przesłuchują świadków i ustalają pełny przebieg zdarzenia. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Spór ma także szerszy wymiar historyczny. W Polsce pamięć o zbrodniach UPA na ludności polskiej pozostaje jednym z najbardziej bolesnych tematów w relacjach z Ukrainą. Tym bardziej istotne jest, by kwestie dotyczące pomników, mogił i miejsc pamięci były rozstrzygane zgodnie z prawem i na podstawie rzetelnych ustaleń historycznych, a nie poprzez samowolne niszczenie obiektów.

Źródło: mp/PAP, MSZ Ukrainy, X, Fronda.plPAP, MSZ Ukrainy, X, Fronda.pl

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