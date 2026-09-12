Będzie to już 49. Europejskie Spotkanie Młodych, piąte zorganizowane w Polsce. Wcześniej uczestników Taizé gościły Wrocław – dwukrotnie – Warszawa oraz Poznań. Łódź stanie się więc czwartym polskim miastem w historii „pielgrzymki zaufania przez ziemię”. Organizatorzy spodziewają się osób w wieku od 18 do 35 lat z wielu krajów europejskich.

Modlitwa, cisza i spotkanie ponad podziałami

Metropolita łódzki kard. Konrad Krajewski podkreśla, że miasto chce dobrze przygotować się do przyjęcia pielgrzymów.

– „Gościnna Łódź chce się świetnie przygotować na przyjęcie wszystkich, którzy zechcą modlić się razem ze wspólnotą braci z Taizé” – powiedział hierarcha.

Program będzie oparty na charakterystycznej dla Taizé formule: wspólnej modlitwie, śpiewach, ciszy, słuchaniu Słowa Bożego, rozmowach w małych grupach oraz warsztatach. Rano uczestnicy będą spotykali się w parafiach, w południe w większych łódzkich kościołach, a wieczorne modlitwy mają odbywać się w Atlas Arenie. Zaplanowano również bloki dotyczące m.in. kultury, duchowości, technologii, roli kobiet i dialogu.

Europejskie Spotkanie Młodych ma charakter ekumeniczny. Do Łodzi przyjadą katolicy, prawosławni oraz przedstawiciele Kościołów protestanckich. Organizatorzy podkreślają, że jednym z centralnych tematów będzie modlitwa o pokój – szczególnie ważna w Europie doświadczającej wojny i coraz głębszych podziałów.

Brat Maciej z Taizé zachęca do jak najwcześniejszego zgłaszania udziału:

– „Warto zapisać się jak najszybciej po to, żeby nam pomóc. (...) Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, ilu młodych ludzi przyjedzie”.

W przygotowania zaangażują się łódzkie parafie i wspólnoty, które będą również poszukiwały rodzin gotowych przyjąć młodych pielgrzymów. Centrum organizacyjne spotkania działa przy ul. Piotrkowskiej 87. Międzynarodowy zespół Taizé rozpoczął we wrześniu cztery miesiące spotkań, modlitw i przygotowań w mieście oraz okolicznych parafiach.

Powrót Taizé do Polski po spotkaniu w Poznaniu na przełomie 2009 i 2010 roku będzie jednym z największych międzynarodowych wydarzeń chrześcijańskich dla młodych w naszym kraju w najbliższych miesiącach. Dla Łodzi ma to być nie tylko wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim kilka dni modlitwy i spotkania młodych ludzi ponad granicami narodowymi i wyznaniowymi.