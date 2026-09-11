Według informacji przekazanych przez PKP Intercity, przeciętne opóźnienie wynosiło około 35–37 minut, a skutki protestu mogą być odczuwalne do końca dnia.

Akcja była reakcją na serię niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach, przede wszystkim środową katastrofę w Sokolnikach Suchych. Pociąg PKP Intercity relacji Lublin–Szczecin zderzył się tam z samochodem ciężarowym. Jedna z pasażerek zginęła. Według wstępnych ustaleń kierowca ciężarówki miał wjechać na przejazd mimo czerwonego światła.

Maszyniści podkreślają, że ich akcja nie była wymierzona w pasażerów.

– „Nie postrzegamy tego jako protestu, ale raczej jako akt desperacji” – powiedział Reutersowi Sebastian Piernik ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Jak dodał, podstawowym problemem jest skuteczne egzekwowanie odpowiedzialności wobec kierowców, którzy wjeżdżają na tory przy czerwonym świetle.

Skala utrudnień pokazuje jednocześnie, jak mocno funkcjonowanie całej sieci zależy od bezpieczeństwa na przejazdach. Zastępca rzecznika PKP Intercity Mateusz Gdowski informował:

– „Na 290 uruchomionych pociągów 203 notują opóźnienie, czyli około 70 procent”.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zaostrzenie kar dla kierowców ignorujących sygnały na przejazdach.

– „Zmiany będą oznaczały ryzyko utraty prawa jazdy przez każdego kierowcę, który wjedzie na przejazd kolejowo-drogowy przy czerwonym świetle” – powiedział.

Protest zakończył się w południe, ale PKP Intercity ostrzega, że na pełne wyrównanie rozkładu trzeba będzie poczekać. Największe opóźnienia dotyczą długich tras, na których wcześniejsze kilkudziesięciominutowe straty kumulują się przez kolejne godziny.