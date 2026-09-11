„Próba siłowego przejęcia” - Bogucki mocno o sprawie AWS

Ministerstwo Sprawiedliwości utrzymuje, że decyzja o odwołaniu Sopińskiego jest ostateczna i skuteczna. Resort powołuje się na przepisy Prawa o szkolnictwie wyższym, które w określonych przypadkach pozwalają ministrowi nadzorującemu uczelnię odwołać rektora. Bogucki przedstawia jednak odmienną interpretację i wskazuje na szczególne regulacje dotyczące Akademii oraz kompetencje jej Senatu.

Bogucki: „Minister Żurek wydał bezprawną decyzję”

– „W związku z próbą siłowego przejęcia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości wbrew konstytucyjnej zasadzie autonomii uczelni (...) spotkałem się z Rektorem uczelni dr. Michałem Sopińskim” – poinformował Zbigniew Bogucki.

Szef KPRP przekonuje, że w przypadku AWS szczególne przepisy wskazują na Senat uczelni jako organ właściwy w sprawach powołania i odwołania rektora.

– „Zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, wyłączną właściwość i kompetencję do powołania i odwołania Rektora Akademii ma Senat uczelni” – stwierdził. Ustawa o Służbie Więziennej rzeczywiście stanowi, że rektora AWS powołuje Senat, a także określa przypadki jego odwołania przez ten organ.

Bogucki wskazał również na wcześniejsze postanowienie Trybunału Konstytucyjnego.

– „Pomimo jednoznacznego orzeczenia TK, minister Żurek wydał bezprawną decyzję administracyjną o odwołaniu rektora Sopińskiego” – ocenił.

Spór nie jest jednak prawnie rozstrzygnięty. Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że decyzja z 9 września jest ostateczna, wykonalna i została skutecznie doręczona Sopińskiemu. Resort wskazuje przy tym na art. 432 ust. 5 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Szef Kancelarii Prezydenta umieszcza wydarzenia w AWS w szerszym kontekście konfliktu rządu z instytucjami wymiaru sprawiedliwości.

– „Atak na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości to kolejna próba bezprawnego wpływania przez ten rząd na niezależność instytucji takich jak TK, SN, KRS i Prokuratura Krajowa” – napisał Bogucki.

Ostatecznie o legalności decyzji ministra mogą przesądzić sądy administracyjne. Politycznie jednak konflikt wszedł już na znacznie wyższy poziom – po stronie Sopińskiego jednoznacznie opowiedział się szef Kancelarii Prezydenta.