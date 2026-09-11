Marta Nawrocka mówiła o planach w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Wspominała marcową wizytę w USA, podczas której uczestniczyła w organizowanym przez Melanię Trump szczycie „Fostering the Future Together”. W Białym Domu spotkali się przedstawiciele 45 państw oraz największych firm technologicznych, a jednym z głównych tematów była odpowiedzialność dorosłych i przedsiębiorstw za bezpieczeństwo najmłodszych w świecie cyfrowym.

Melania Trump może przyjechać do Polski

– „Na jesieni będzie takie spotkanie w Polsce. (...) Na pewno zaproszę też panią Melanię Trump” – zapowiedziała Marta Nawrocka.

Pierwsza dama dodała, że rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim przyszłości młodego pokolenia oraz bezpieczeństwa dzieci w internecie. Spotkanie planowane jest na listopad.

Marta Nawrocka podkreślała już wcześniej w Waszyngtonie, że dla dzieci świat cyfrowy nie jest dodatkiem do codzienności, ale jej integralną częścią. Zwracała szczególną uwagę na dwa problemy: bezpieczeństwo najmłodszych w środowisku online oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych.

– „Jako matka szczególnie mocno dostrzegam, jak ważne jest, aby dzieci czuły się w tym świecie bezpiecznie” – mówiła w Białym Domu.

Planowana w Polsce inicjatywa może więc mieć wymiar wykraczający poza protokolarne spotkanie pierwszych dam. Problemy cyberprzemocy, szkodliwych treści, uzależnienia od mediów społecznościowych czy wpływu sztucznej inteligencji na najmłodszych stają się jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed rodzicami i państwami. Jednocześnie ewentualna wizyta Melanii Trump byłaby kolejnym widocznym elementem bliskich relacji między Pałacem Prezydenckim a amerykańską administracją.