Do zuchwałego włamania doszło na początku kwietnia br. Wtedy też trzech mężczyzn dostało się na dach galerii handlowej, gdzie wycięli otwór i po drabinie weszli do środka. Trafili dokładnie do salonu jubilerskiego, skąd ukradli biżuterię wartą blisko 400 tys. złotych. Przestępcy uciekli tą samą drogą, którą dostali się do wnętrza.

Na miejscu natychmiast pojawili się policjanci z Nowego Dworu Mazowieckiego, którzy rozpoczęli intensywne czynności wykrywcze. Jednym z kluczowych elementów prowadzonego postępowania było odtworzenie drogi ucieczki sprawców.

Kryminalni krok po kroku przeanalizowali sposób działania włamywaczy i trasę, którą poruszali się po dokonaniu przestępstwa. Zebrane informacje pozwoliły funkcjonariuszom ustalić wizerunki podejrzanych, a następnie ich tożsamość. Typowanie sprawców okazało się trafne.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim wydać postanowienia o zatrzymaniu i doprowadzeniu dwóch z trzech ustalonych podejrzanych.

Jako pierwszy został zatrzymany 23-latek. Nowodworscy kryminalni zatrzymali go w miejscu zamieszkania. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem oraz posiadania narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

W toku dalszych czynności śledczy ustalili tożsamość kolejnego podejrzanego. Okazał się nim 48-letni mieszkaniec Łodzi, który w przeszłości był już notowany za kradzieże z włamaniem. Mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania przez nowodworskich kryminalnych, wspieranych przez policjantów z Wydziałów Kryminalnych Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

48-latek trafił do policyjnej celi, a następnie został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do salonu jubilerskiego. Dodatkowo jak ustalili śledczy, 48-latek dopuścił się tego czynu podczas przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Również w jego przypadku sąd, na wniosek prokuratora, zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Najdłużej na wolności pozostawał trzeci z podejrzanych. Z uwagi na jego ukrywanie się prokuratura wydała za nim list gończy, a sąd wydał postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu.

Poszukiwany 51-latek wpadł podczas kontroli drogowej w Wartkowicach (woj. łódzkie). Policjanci „drogówki” z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach zatrzymali do kontroli kierującego Citroenem. W trakcie legitymowania podróżujących tym autem okazało się, że pasażer to poszukiwany 51-latek. Mężczyzna został zatrzymany. Trafił do policyjnej celi, a następnie do aresztu.

Jak ustalili śledczy, mężczyzna ten dopuścił się włamania podczas przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Podczas przesłuchania usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do salonu jubilerskiego.

Wobec 51-latka sąd uwzględnił wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Wnikliwa i konsekwentna praca nowodworskich śledczych pozwoliła do ustalenia wszystkich osób podejrzanych o udział w zuchwałym włamaniu do salonu jubilerskiego i kradzieży biżuterii. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jest bardzo mocy. Pozwolił nie tylko na przesłuchanie mężczyzn jako podejrzanych, ale również na zastosowanie wobec całej trójki tymczasowego aresztu.

Postępowanie prowadzi nowodworska policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim.