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„Pełna mobilizacja sił”. Nieoficjalnie: Policja ma wkroczyć do TK

Mobilizacja policji w Warszawie. Według doniesień medialnych, funkcjonariusze mogą pojawić się w piątek rano w rejonie Trybunału Konstytucyjnego oraz Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Nieoficjalne informacje mówią o możliwej próbie siłowego wejścia do państwowych instytucji i zablokowania prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy.

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TK / Policja
TK / Policja · fot. Adrian Grycuk (Wikipedia), CC BY-SA 3.0 pl / Pixabay

O sprawie jako jeden z pierwszych poinformował w nocnym wpisie Tomasz Sakiewicz, prezes TV Republika. Wcześniej o podwyższonej gotowości policji informował także dziennikarz śledczy Cezary Gmyz. Według jego ustaleń do działań mogą zostać skierowane oddziały prewencji nie tylko z Warszawy, lecz także z Białegostoku, Łodzi, Radomia oraz innych miejscowości regionu. Wymieniano również Ostrołękę i Płock.

Cezary Gmyz twierdzi, że w Komendzie Stołecznej Policji wprowadzono stan mobilizacji. W jednym z wpisów na platformie X przekazał, że funkcjonariusze mają mówić o planach zajęcia siedziby Trybunału Konstytucyjnego i uniemożliwienia Święczkowskiemu wejścia do budynku. Dodał również, że uruchomiono Wydział Techniki Operacyjnej. Podobne ustalenia przedstawiły następnie Polsat News oraz portal Interia.

Źródło: Niezalezna.pl,Polsat News

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