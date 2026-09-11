O sprawie jako jeden z pierwszych poinformował w nocnym wpisie Tomasz Sakiewicz, prezes TV Republika. Wcześniej o podwyższonej gotowości policji informował także dziennikarz śledczy Cezary Gmyz. Według jego ustaleń do działań mogą zostać skierowane oddziały prewencji nie tylko z Warszawy, lecz także z Białegostoku, Łodzi, Radomia oraz innych miejscowości regionu. Wymieniano również Ostrołękę i Płock.

Cezary Gmyz twierdzi, że w Komendzie Stołecznej Policji wprowadzono stan mobilizacji. W jednym z wpisów na platformie X przekazał, że funkcjonariusze mają mówić o planach zajęcia siedziby Trybunału Konstytucyjnego i uniemożliwienia Święczkowskiemu wejścia do budynku. Dodał również, że uruchomiono Wydział Techniki Operacyjnej. Podobne ustalenia przedstawiły następnie Polsat News oraz portal Interia.