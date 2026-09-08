Dowiedzieliśmy się między innymi, że:
„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.
Zaznaczono, że działania mają charakter prewencyjny i:
„[…] są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.
Informacja ta pojawiła się krótko po godzinie 3. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało z kolei alerty do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego:
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Zachowaj czujność. Śledź komunikaty. Reaguj na syreny alarmowe”.
W kolejnym komunikacie w mediach społecznościowych RCB podało, że:
„W trakcie trwającej wysyłki otrzymaliśmy informację, że zagrożenie ustało. Wysyłka została przerwana. W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem”.
Dodano, że aby przekazać aktualną informację oraz odwołać wcześniejsze ostrzeżenie, uruchomiono kampanię odwoławczą informującą o ustaniu zagrożenia:
„Może więc wystąpić sytuacja, w której część odbiorców otrzyma zarówno Alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część – ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki – otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia”.
❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/49if0SmQBk
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 8, 2026
‼️Uwaga! Alert RCB - aktualizacja‼️
"ALERT RCB: UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ATAK NA OBSZARZE UKRAINY. BRAK ZAGROŻENIA NA TERYTORIUM RP. ŚLEDŹ KOMUNIKATY."
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W związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy uruchomiliśmy Alert RCB i przekazaliśmy jego… https://t.co/Xvz8c5OpaI pic.twitter.com/w1fiNci9Y7
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 8, 2026
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