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Zmasowane ataki na Ukrainę! Rozesłano alerty RCB, Polska poderwała myśliwce

„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” – poinformowało dziś Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

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F-16
F-16 · fot. SFJZ13 via Flickr, CC BY 2.0

Dowiedzieliśmy się między innymi, że:

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.

Zaznaczono, że działania mają charakter prewencyjny i:

„[…] są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.

Informacja ta pojawiła się krótko po godzinie 3. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało z kolei alerty do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego:

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Zachowaj czujność. Śledź komunikaty. Reaguj na syreny alarmowe”.

W kolejnym komunikacie w mediach społecznościowych RCB podało, że:

„W trakcie trwającej wysyłki otrzymaliśmy informację, że zagrożenie ustało. Wysyłka została przerwana. W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem”.

Dodano, że aby przekazać aktualną informację oraz odwołać wcześniejsze ostrzeżenie, uruchomiono kampanię odwoławczą informującą o ustaniu zagrożenia:

„Może więc wystąpić sytuacja, w której część odbiorców otrzyma zarówno Alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część – ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki – otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia”.

 

 

 

 

Źródło: x.com

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