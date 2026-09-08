Z kolei kandydat PiS na stanowisko premiera prof. Przemysław Czarnek podsumował swoje dotychczasowe spotkania z Polakami, które prowadzi na terenie całego kraju od momentu desygnowania go przez kierownictwo PiS na to stanowisko w marcu tego roku. Z kolei przewodniczący klubu Parlamentarnego PiS, w latach 2018-2023 minister obrony narodowej przypomniał swoje dokonania na tym stanowisku, ale także zarys debaty o przyszłości polskiej armii, która odbędzie się pod koniec września w Stalowej Woli.

2. Prof. Czarnek przypomniał, że na spotkaniach z Polakami zaprezentował do tej pory cztery z dwudziestu jeden zamierzeń programowych, niezwykle życzliwie przyjętych przez Polaków w czasie bezpośrednich spotkań z wyborcami, kolejne będą prezentowane w następnych miesiącach. Te cztery to: wyjście z systemu EU ETS, podniesienie II progu podatkowego w PIT do 180 tys zł, srebrna praca czyli zobowiązanie, że nie ma mowy o podwyższaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, ale proponujemy zwolnienia z podatku wynagrodzeń emerytów, którzy będą chcieli podjąć dodatkową pracę i wreszcie twarde zobowiązanie rozliczenia afer i łamania prawa, do których doszło i jeszcze zapewne dojdzie do końca rządów koalicji 13 grudnia. To ostatnie zobowiązanie zostało zaprezentowane w Kłodzku, mieście głośnym z afery pedofilsko-zooofilskiej, której „bohaterką” była prominentna działaczka lokalnej Platformy, ale wspierana przez czołowych polityków tej partii, ale zupełnie niedawno dowiedzieliśmy się, że na Dolnym Śląsku w okolicach Jeleniej Góry, doszło jeszcze do innego skandalu, tzn okradania powodzian ze środków finansowych przeznaczonych na likwidację szkód popowodziowych przez ważnych działaczy lokalnych Platformy.

3. Ale istotą wczorajszej konferencji programowej była prezentacja 15. młodych posłów, którzy będą wspierali prof. Czarnka zarówno w budowaniu programu wyborczego ,ale także spotkaniach z Polakami, które odbywa w całym kraju. zresztą już wczoraj przedstawiła główne tezy przygotowywanego programu, poseł Małgorzata Golińska zamierzenia w zakresie ochrony środowiska w tym gospodarki leśnej, posłowie Anna Gębicka i Krzysztof Ciecióra pomysły programowe dotyczące rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich, w tym także program konferencji rolnej, która obędzie się już w najbliższą sobotę w województwie łódzkim. Z kolei poseł Katarzyna Sójka mówiła o zamierzeniach programowych dotyczących ochrony zdrowia, dziedziny wskazywanej przez większość Polaków, jako jednej z trzech najważniejszych dla naszej przyszłości, obok bezpieczeństwa i gospodarki. Poseł Sebastian Łukaszewicz z kolei mówił o programie dla ludzi młodych, duża debata na ten temat z ich licznym udziałem, odbędzie się już za dwa tygodnie w województwie podlaskim i to jej konkluzje będą rekomendowane do programu Prawa i Sprawiedliwości.

4. Swoistym podsumowaniem wczorajszej konferencji programowej, było przypomnienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że Prawo i Sprawiedliwość jest jednym środowiskiem politycznym, które przez wiele miesięcy przygotowuje kolejne programy programy wyborcze i gdy zdobywa władzę, konsekwentnie je realizuje. Tak było w 2015 roku , w 2019 roku i wreszcie 2023 roku, tyle tylko, że w tym ostatnim przypadku, Prawu i Sprawiedliwości nie udało się stworzyć większości sejmowej i w konsekwencji powołać rządu, który dysponowałby taką większością. W 2015 roku i w 2019 roku w programach Prawa i Sprawiedliwości były zawarte bardzo poważne zobowiązania wyborcze, które mimo tego ,że wiązały się koniecznością dużych dodatkowych wydatków budżetowych, zostały jednak zrealizowane.

5. Takim zobowiązaniem był Program 500 plus, który gdy został ogłoszony w 2014 roku, spotkał się z komentarzem ówczesnego premiera Tuska, który akurat z Zakopanem pytał prześmiewczo, „ gdzie zakopane są pieniądze na realizację tego programu, chyba nie tu w Zakopanem”. Gdy Prawo i Sprawiedliwość sformułowało rząd w listopadzie 2015 roku i już w kwietniu 2016 roku wszedł w życie, choć kosztował 20 mld zł rocznie, to pieniądze na jego realizację znalazły się w budżecie państwa, od lipca 2019 roku, był to już program obejmujący każde dziecko z kosztem 40 mld zł rocznie i przez kolejne lata, były na jego realizację pieniądze w budżecie. W lipcu 2023 roku większość sejmowa PiS, uchwaliła ustawę o waloryzacji tego programu i od 1 stycznia 2024 jest już program 800 plus z kosztem ok 60 mld zł rocznie, przy czym rząd Tuska twierdzi, że wydatki na ten program są przyczyną gigantycznych deficytów budżetowych, sięgających 300 mld zł rocznie. Jednak do roku 2023 roku włącznie, program 500 plus deficytów budżetowych nie powodował, do tego stopnia, że na 2020 rok rząd zaproponował budżet bez deficytu i tylko czarny łabędź w postaci Covid19, taki deficyt spowodował.

6. Realizacja programu 500 plus, ale także innych obietnic wyborczych związanych z dużymi dodatkowymi wydatkami budżetowymi jak np. obniżenie wieku emerytalnego, a także innych zobowiązań wyborczych w latach 2015-2023, udowodniła, że PiS jest wiarygodną partią polityczną. W tym większym szoku jest wielu wyborców szczególnie Trzeciej Drogi, którzy uznali ,że sztandarowa obietnica Tuska, jak kwota wolna w PIT w wysokości 60 tys zł, po 8 latach wywiązywania się się z obietnic przez rząd PiS, także zostaną zrealizowane, ale stało się inaczej i teraz wiemy ,że było to klasyczne oszustwo wyborcze Platformy i rządu 13 grudnia. A więc praca nad programem i jego prezentacja, daje gwarancje wyborcom, że zobowiązania w nim zawarte, zostaną zrealizowane bo Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią na scenie politycznej, która ma potwierdzoną w praktyce rządzenia, niesłychanie ważną dla wyborców cechę, mianowicie wiarygodność.