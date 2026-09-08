47-latek z powiatu chełmskiego poszukiwany był listem gończym między innymi za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym od lipca 2025 roku przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach. Działania funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie doprowadziły do ustalenia, że ukrywa się on na terenie Hiszpanii. W związku z powyższym wszczęto za nim międzynarodowe poszukiwania Europejskim Nakazem Aresztowania.

Mężczyzna w okresie od co najmniej sierpnia 2024 roku do początku 2025 roku działał we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie, Łasku oraz innych miejscach na terenie Polski. Kierował zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym mającą na celu popełnianie przestępstw przeciwko wolności i zdrowiu, a także przewoził wyroby bezakcyzowe w postaci wyrobów tytoniowych o wartości blisko 18 mln zł.

47-latek kierował zorganizowaną grupą przestępczą, podawał się za funkcjonariusza Policji, doprowadzał do stanu bezbronności nieznanych mężczyzn, a następnie dokonywał kradzieży.

Lubelscy „łowcy głów” ustalili, że mężczyzna ukrywa się w okolicach hiszpańskiego Alicante. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji, odpowiedniej koordynacji działań przez europejską sieć współpracy policyjnej – ENFAST z policjantami z Hiszpanii i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Ścisła współpraca także z kom. Łukaszem Olenderkiem - oficerem łącznikowym Polskiej Policji w Hiszpanii, doprowadziła do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego. Dzięki temu 47-latek został zatrzymany przez hiszpańskich policjantów.

Konwój zatrzymanego odbył się pod koniec sierpnia i został zorganizowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

47-latek został już doprowadzony do zakładu karnego, gdzie przebywa w tymczasowym areszcie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.