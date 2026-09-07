Ulubione sanktuarium Leona XIV

Genazzano to sanktuarium, do którego Leon XIV jest osobiście przywiązany. Jego kustoszami są augustianie. Na początku homilii Ojciec Święty przytoczył słowa, które zapisał w księdze honorowej, kiedy 10 maja ubiegłego roku, tuż po wyborze na Następcę św. Piotra, nawiedził to święte miejsce: „W pierwszych dniach pontyfikatu odczułem obowiązek i głębokie pragnienie, by udać się do Genazzano, do sanktuarium Matki Dobrej Rady, która przez całe życie towarzyszy mi swoją matczyną obecnością, swoją mądrością i przykładem miłości do Syna, który zawsze stanowi centrum mojej wiary”.

O Ewangeliści, dlaczego milczycie?

W homilii Papież mówił o przypadającym jutro święcie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Obszernie odwoływał się do rozważań Tomasza z Villanova, augustiańskiego świętego z doby kontrreformacji. Wraz z nim postawił pytanie, dlaczego Ewangeliści podają nam tak mało szczegółów dotyczących życia Maryi, jej relacji z Jezusem i apostołami? „O ewangeliści, zwracam się do was! Dlaczego swoim milczeniem pozbawiliście nas tak wielkiej radości? Dlaczego pominęliście tak radosne, tak wyczekiwane, tak miłe szczegóły?” – pisał hiszpański augustianin.

Wystarczy, że wiesz, iż jest Matką Boga

„Przychodzi mi do głowy jedynie to – powiedział Leon XIV, cytując dalej św. Tomasza – że stało się tak, ponieważ tak podobało się Duchowi Świętemu, i że pod Jego natchnieniem ewangeliści milczeli na jej temat, z tego prostego powodu, że chwała Dziewicy, jak czytamy w psalmie, była w całości w niej samej (por. Ps 44,14 Vulg.), i można ją raczej wyobrazić sobie niż opisać, oraz że jako podsumowanie jej historii wystarczy to, co wyraża jej tytuł: że z niej narodził się Jezus. Cóż jeszcze chcesz wiedzieć? Czego jeszcze szukasz w Dziewicy? Wystarczy, że wiesz, iż jest Matką Boga”.

Więcej dowiemy się z kontemplacji

Leon XIV zachęcił wiernych, by skupić się zatem na tej „zawrotnej” tajemnicy, z którą nigdy nie wolno się oswoić: „Świętujemy narodziny dziewczynki powołanej, by stać się Matką swojego Stwórcy, Matką Boga, który zbawia”. Za św. Tomaszem z Villanova podkreślił, że to czego nie opisali Ewangeliści, możemy dostrzec w modlitwie kontemplacyjnej: „Duch Święty nie opisał jej na piśmie, ale czeka, aż namalujesz ją w swoim wnętrzu”. Papież zaznaczył, że nie chodzi tu o fantazjowanie, ale o proroctwo. Potrzebujemy takiej modlitwy zwłaszcza dzisiaj, w czasach zniszczenia i niepewności, aby dostrzec dzieło Boże i mu służyć – powiedział Leon XIV.