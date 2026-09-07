Gliński do Tuska: „Jest pan otoczony tymi kryminalistami”

Sprawa dotyczy Szpitala Powiatowego „Pomnik Chrztu Polski” w Gnieźnie. Mateusz Hen jest tam chirurgiem oraz wicedyrektorem placówki. Jak informują media, prawomocne skazanie za pobicie sprawiło, że na podstawie przepisów tzw. lex Kamilek nie może on pracować z dziećmi. Gdy podczas jego dyżuru na SOR trafia małoletni wymagający konsultacji chirurgicznej, konieczne jest zapewnienie pomocy innego lekarza lub przewiezienie pacjenta do innej placówki.

Na doniesienia zareagował były wicepremier i poseł PiS Piotr Gliński.

–Kolejny złodziej z partii Tuska. Tym razem jakiś niezły aferzysta z Gniezna. 7 wyroków na koncie. I taki gość wciąż jest wicedyrektorem szpitala... – napisał polityk na X.

Gliński zwrócił się bezpośrednio do premiera.

– Panie Tusk, pan jest otoczony tymi kryminalistami ze wszystkich stron... Niezły ma pan burdel w tej partii – dodał.

Sprawa Hena dokłada się do szeregu kontrowersji, które w ostatnich latach uderzały w ugrupowania tworzące obecną koalicję rządową. Głośnym przykładem była sprawa byłego ministra nauki Dariusza Wieczorka z Nowej Lewicy. Media informowały, że miał ujawnić dane kobiety zgłaszającej nieprawidłowości na Uniwersytecie Szczecińskim. Po narastającej krytyce Wieczorek w grudniu 2024 roku podał się do dymisji.

W przypadku Gniezna problem ma również wymiar praktyczny, ponieważ dotyczy bezpośrednio funkcjonowania szpitala i możliwości udzielania pomocy najmłodszym pacjentom.